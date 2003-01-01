«Чернобыль», «Толя-робот» и «Уловка-22»: 14 лучших сериалов весны

«Чернобыль»

HBO / «Амедиатека», мини-сериал

Самый обсуждаемый сериал весны ожидаемо вызвал бурную полемику о том, насколько достоверно в нем показаны события 1986 года («Чернобыль» рассказывает о первых часах и месяцах после аварии, а также о ее причинах). И о том, действительно ли авторам удалось избежать «клюквы» в изображении позднесоветской действительности. Но если кратко описывать эффект, который производит это кино (а этот пятисерийный проект так и стоит называть), то перед нами невероятный гиперреалистический хоррор, с которым не сравнится ни один фильм про зомби, ни один экранный мир после конца света.

И напряжение не снимает знание того, чем обернутся для большинства героев эпизоды, воспроизведенные иногда поминутно и посекундно. Скорее, наоборот, неотвратимость последствий, беззащитность перед равнодушным врагом, который не выскакивает из-за угла, а постоянно окружает тебя, проникая в самое нутро, только усиливают ужас, который испытываешь, когда пожарные приближаются к реактору посреди осколков убийственно фонящего графита. Или когда смертельно опасные пепел и пыль кружат над ничего еще не знающими зеваками на мосту с видом на дымящуюся АЭС. Или когда трое человек спускаются в темноту разрушенного реактора, чтобы искать в радиоактивной воде спасительный вентиль. Это подлинный «апокалипсис сейчас».

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Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Любовь, смерть и роботы»

Netflix

Дэвид Финчер и Тим Миллер спродюсировали анимационную антологию, которая взбудоражила всех любителей сериалов. Никто не ждал ничего особенного — мультики же! — и авторы этим воспользовались. 18 серий-коротышей (от 6 до 18 минут) объединялись лишь темой: мир будущего, технологии и человеческая природа. Каждый эпизод стал самостоятельным произведением, исполненным в разной анимационной технике — от 3D-анимации до сел-шейдинга. Среди аниматоров — как знаменитый Альберто Миэльго, приложивший руку к последнему «Человеку-пауку», так и начинающий Виталий Шушко из России. Из 18 историй только две сняты по оригинальному сценарию, остальные — экранизации рассказов писателей-фантастов, от Кена Лю до Аластера Рейнольдса.

В итоге зрители получили дикий коктейль из самых разных фантазий о пришельцах, роботах, оборотнях, аватарах, Бэнкси, котиках и даже Гитлере. Здесь йогурт и котики захватывают мир, оборотни служат в армии США, фермеры сражаются с кайдзю, а в старом холодильнике обнаруживается мини-цивилизация, проживающая весь цикл от первобытных времен до ядерной войны. Все с рейтингом 18+ — внутри кровь, кишки, обнаженка и много секса. Более того, предприимчивый Netflix на этом сериале опробовал технологию выборочного показа: в разных регионах пользователям показывались серии в разном порядке. В общем, настоящий взрыв мозга.

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«Тука и Берти»

Netflix, первый сезон

Новый анимационный сериал про подружек птиц — Туку (беспечная туканиха на вечном движняке и без постоянной работы) и Берти (неуверенная в себе воробьиха, прозябающая в офисе) — многие сравнивают с «Конем БоДжеком». Но общего (антропоморфные животные в ситком-обстоятельствах, так называемая взрослая анимация) меньше, чем отличий. В «Туке и Берти», помимо бойко разыгрываемых общечеловеческих проблем (работа, съемное жилье, отношения, секс), подкупает сама анимация, находящаяся в постоянном движении: то микроэпизод покажут в духе пиксельной игры, то справочное отступление превратится в монохромный мультфильм внутри мультфильма, то рассказ героини станет сценкой, разыгранной настоящим носочным театром. И темп, в котором все это происходит, сближает этот сериал не столько с «БоДжеком», сколько с другим нетфликсовским хитом — «Риком и Морти». В общем, 10 эпизодов «Туки и Берти» пролетают даже слишком быстро, оставляя в нетерпении дожидаться следующего сезона.

«Семейный брак»

Sundance TV / КиноПоиск

Стивен Фрирз, известный по «Опасным связям», «Королеве» и «Филомене», снял 10 коротких эпизодов из жизни мужа и жены на грани развода. Жена изменила, муж в депрессии, они больше не живут вместе, но хотят все исправить и ходят к семейному психологу. Это практически театральная постановка на двоих: он и она встречаются перед сеансами в баре и обсуждают, что с ними случилось, за пинтой пива и бокалом белого вина. Сидеть и болтать по 10 минут о своих проблемах так, чтобы зритель не заснул, — это на самом деле непростая задача, и Розамунд Пайк и Крис О’Дауд справляются с ней блестяще. Их герои все еще любят друг друга, но, как это нередко бывает, им стало почему-то скучно и некомфортно в браке, и оба наворотили дел. Слово за слово мы вместе с персонажами распутываем этот клубок ошибок, недопониманий и взаимных претензий. И переживаем за них как за родных: удастся ли этим милым людям разобраться во всем этом и принять друг друга как есть?

В России «Семейный брак» официально выходит на КиноПоиске 15 июня в озвучке знаменитой комедийной пары Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой, которые так сформулировали его основной посыл: «Красота спасет мир, разговор спасет брак». Вот уж и правда.

«Мертв для меня»

Netflix, первый сезон

Джен (Кристина Эпплгейт) недавно овдовела и до сих пор не знает, как справиться с потерей. Она усиленно делает вид, что все хорошо, но внутри у нее все разрывается. На собрании для людей, потерявших близких, она знакомится с Джуди (Линда Карделлини). Между двумя женщинами быстро завязывается дружба, они регулярно созваниваются, пьют вино, обсуждают свою жизнь — в общем, находят друг в друге отдушину для своих горестей и проблем. Однако вскоре выясняется, что в шкафах у обеих хватает скелетов, и познакомились они вовсе не случайно.

О «Мертв для меня» не хочется рассказывать лишнего. Первый сюжетный поворот происходит уже в пилоте, но им одним все не закончится. Прошлое Джен и Джуди вырисовывается постепенно, раскрывая нам одну неожиданную деталь за другой, и следить за этим чертовски интересно. Во многом обаяние сериала держится и на Эпплгейт с Карделлини, которые отлично справились с ролью двух неоднозначных женщин, попавших в неоднозначную ситуацию.

«Благие знамения»

Amazon Prime, мини-сериал

Ангел Азирафель (Майкл Шин) и демон Кроули (Дэвид Теннант) живут на земле с начала времен. Один должен вдохновлять людей на благие деяния, другой — вводить в различные соблазны. Они должны были противостоять друг друга, но за долгие века стали друзьями и полюбили жизнь на земле. Это мирное сосуществование нарушают новости о готовящемся Апокалипсисе и финальной битве между Раем и Адом. Теперь ангел и демон должны понять, как угодить начальству и одновременно спасти мир, к которому они успели немало привыкнуть. Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что кое-кто умудрился потерять сына Сатаны, то есть Антихриста, который должен сыграть во всех этих событиях ключевую роль.

«Благие знамения» — роман Терри Пратчетта и Нила Геймана, а произведения Пратчетта, как известно, плохо поддаются экранизации. Но Amazon вполне убедительно справился с задачей. Теннант на экране весело огрызается на очаровательного Шина, Фрэнсис МакДорманд в роли Бога рассказывает о происходящем в кадре со вселенским спокойствием, а вся история постепенно превращается в забавный фарс о том, как вредно следовать приказам и что воспитание порой важнее кровного родства. Некоторые сюжетные линии, конечно, можно было бы оставить за бортом и сделать финал более динамичным, но все равно «Благие знамения» — сериал, вполне достойный культового оригинала.

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«Толя-робот»

ТНТ-PREMIER, первый сезон

Житель подмосковных Электроуглей Толя (Александр Паль) потерял и руки, и ноги, но не любовь к жизни и не веру в себя. Он шутит над своим положением, подбадривает других, ухаживает за понравившейся соседкой и собирается вступить в борьбу с главой местной управляющей компании. К тому же Коле устанавливают новые бионические протезы, а с ними он и вовсе чувствует себя сверхчеловеком.

Сериал от авторов «Я худею» и «Ольги», конечно, не лишен некоторой ситкомовской наивности. Здесь, к примеру, героиня сказочно мечтает рвануть в Москву (23 километра до МКАДа) и стать певицей. Но важнее то, что он продолжает тренд в новом российском кино, затрагивая темы, которые раньше были табу (как это делали уже в «Звоните ДиКаприо!», «Красных браслетах» и комедии «Любовь с ограничениями»). И делает это свежо и остроумно.

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«Притворство»

Hulu / КиноПоиск, мини-сериал

У девочки-подростка Джипси паралич, эпилепсия, астма, шумы в сердце и развитие семилетнего ребенка. Ее в одиночку воспитывает мать Ди-Ди Бланчард, которая постоянно боится, что с дочкой что-нибудь случится. И неизвестно, кого из них жалко больше. Однако семья не без секретов: вдруг выясняется, что Джипси вполне может обходиться без коляски, таблеток, еды через трубочку и тщательной опеки, которой ее окружает мать. Но может ли мать обойтись без всего этого?

Сюжет сериала «Притворство» основан на реальной истории, произошедшей в США несколько лет назад. Джипси и Ди-Ди Бланчард, которые вынуждены были оставить свой дом в Новом Орлеане из-за урагана «Катрина», были настоящими народными героинями. Про них писали газеты и снимали ток-шоу. В них видели идеальную американскую семью, которая сообща борется с недугами и несчастьями. Неожиданная трагическая развязка их отношений всколыхнула и Америку, и весь мир. «Притворство» — крепкая психологическая драма с крутыми актерскими работами опытной Патриши Аркетт и юной Джои Кинг.

Сериал можно смотреть в России эксклюзивно на КиноПоиске.

«Роковой патруль»

DC Comics / КиноПоиск

Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн, Эласти-герл и Киборг — сегодня эти люди стали супергероями, а еще недавно на них нельзя было взглянуть без жалости и содрогания: парень-киборг, облученный радиацией пилот, пострадавший в аварии гонщик, изуродованная химикатами актриса, психопатка с 64 личностями внутри и безумный ученый во главе этого коллектива. Теперь их задача — разобраться с собственным прошлым, победить свои недостатки и, превратив их в достоинства, направить на борьбу со вселенским злом.

Основанный на комиксах DC сериал метит куда-то между историями про Бэтмена/Супермена и изысканиями М. Найта Шьямалана с его трилогией о близости супергероев к народу (а также о психических расстройствах людей со сверхспособностями). Пафос «Рокового патруля» то и дело сбивается циничными шуточками, но от этого история не перестает быть трогательной. Чего только стоит самая первая закадровая фраза о том, что это история о «суперпомоях, неудачниках, болезненно-жалких ничтожествах со сверхспособностями». И ее продолжение: «Готовы утверждаться за их счет в ближайшие час-полтора?»

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Сериал можно смотреть в России эксклюзивно на КиноПоиске.

«Общество»

Netflix, первый сезон

Накануне выпускного бала старшеклассники из богатого американского захолустья отправляются на экскурсию подальше от странного запаха, который внезапно появился в городе. Но до заповедника подростки не доезжают. Автобусы возвращаются обратно в совершенно пустой город, из которого исчезли вообще все. Самые инициативные решают осмотреться и выясняют, что они полностью отрезаны от мира: вокруг них бесконечный лес, а помощи ждать неоткуда. Сначала они закатывают вечеринку в церкви, как и подобает подросткам, и только потом начинают думать о выживании. Однако самоорганизация дается подросткам с трудом: попытки навести порядок приводят к жертвам, еще большему хаосу и диктатуре.

Десятисерийное «Общество» — это не только современный оммаж «Повелителю мух», но еще и просто неплохая школьная драма. В отличие от рафинированных подростковых сериалов вроде «Ривердэйла», в «Обществе» максимально достоверно показан мир 16-летних, в котором за ширмой всеобщего благополучия и школьных неприятностей скрываются проблемы с алкоголем, беспорядочный секс, коллективный буллинг, абьюзивные отношения и психические расстройства.

«Жизнь после смерти»

Netflix, первый сезон

После смерти любимой жены Тони решает совершить самоубийство. Останавливает его только собака, которую он все же не решается бросить на произвол судьбы. Но он настолько теряет интерес к жизни, что отныне начинает вести себя как мудак — говорит все, что он думает о людях, не считаясь с их чувствами. Да потому что какая разница? Но друзья, коллеги и сама жена, оставившая Тони огромное видеопослание перед смертью, выступают против такого расклада, всячески пытаясь вернуть Тони к жизни и доказать, что она того стоит.

Горький английский юмор, многочисленные культурные отсылки, говорящий саундтрек — это классический образец британского сериала, в котором «ничего не происходит». Несмотря на то, что все шоу написал и срежиссировал Рики Джервэйс, сыгравший также главную роль, это не театр одного актера. У каждого персонажа (их тоже играют актеры из пресловутой «британской коммуналки»), даже мимолетного, есть своя история боли и радости, и каждый заслуживает внимания и права голоса. За циничными шутками в сериале Джервэйса можно увидеть жизнеутверждающий манифест: да, боль не исчезает, но близкие будут рядом, а счастье по-прежнему существует — если не свое, то ближнего.

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«Уловка-22»

Hulu / Видеоморе

Остается около года до окончания Второй мировой, американские войска продвигаются по Италии. Йоссариан (Кристофер Эбботт) служит наводчиком на бомбардировщике и мечтает отправиться домой — он панически боится смерти. Но для этого нужно сделать определенное количество вылетов, а начальство, которое видит в войне лишь карьерные перспективы, постоянно увеличивает норму. Другой вариант — притвориться сумасшедшим. Но чтобы его признали сумасшедшим, он должен об этом попросить, а если он может обратиться с такой просьбой, значит, он в своем уме. Пресловутая «Уловка-22».

Экранизация культового романа Джозефа Хеллера успешно доносит ключевую мысль книги: война абсурдна, и для человека нормально не хотеть в ней участвовать. К тому же, все власть имущие преследуют в ней какие-то свои цели, а бюрократия, возведенная в армии в абсолют, приводит только к бессмысленной гибели людей. Джорджу Клуни и его постоянному сопродюсеру Гранту Хеслову хорошо удалось показать эту абсурдность и бессмысленность на контрасте страшных, кровавых смертей американских солдат и идиллических итальянских пейзажей.

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«Воин»

Cinemax / Амедиатека, 1-й сезон

1878 год. Едва сойдя с корабля, набитого азиатскими мигрантам, молодой китаец А Сам без труда отправляет в нокаут трех габаритных портовых жандармов, унижавших его сограждан. Он мастер кунг-фу и приплыл в Сан-Франциско, чтобы найти пропавшую сестру, но благодаря демонстрации своих талантов сразу же оказывается в лапах местной китайском мафии.

Идея этого проекта пришла еще в начале 1970-х Брюсу Ли. Он хотел запустить проект на волне славы, пришедшей к нему с ролью Като в «Зеленый шершень», а заодно показать, что способен на большее, чем просто выбить хай-киком папироску изо рта противника. Но параллельно Warner Bros. начала съемки сериала «Кунг-фу» с Дэвидом Кэрредином и похожим сюжетом, — и потому идея Ли осталась нереализованной. Несколько лет назад дочь актера Шеннон Ли нашла восьмистраничную сценарную заявку отца и возродила проект.

Сериал от создателя «Банши» Джонатана Троппера и режиссера «Форсажей» Джастина Лина получился историческим, но в меру. Америка конца XIX века и наводнившие ее преступные элементов из Азии — здесь просто антураж. Прежде всего, «Воин», это — зрелищный боевик с напряженным детективным сюжетом и эффектными поединками. В общем, Брюс Ли был бы доволен.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Игра престолов»

HBO / «Амедиатека», финальный сезон

Несмотря на то, что последний сезон вызвал массу критики со стороны фанатов сериала, нельзя не признать: это все равно пока самое важное сериальное событие года. Ну, по крайней мере до выхода «Чернобыля». Закончилась великая сага, закончилась почти 10-летняя история отношений с любимыми и ненавистными героями, и что-то похожее по масштабу нас ждет еще не скоро.

Да, финальный сезон, в котором за шесть эпизодов нужно было разобраться с двумя главными проблемами — армией Короля Ночи и тем, кто же все-таки взойдет на Железный трон, — пожалуй, справедливо упрекают в скомканности и недосказанности. Если раньше на какие-то линии и объяснение мотивации героев отводилось по полсезона, то здесь все могло произойти внутри одной серии. И да, у нас остались вопросы. И да, вероятно, лучше было бы разбить это все на два сезона. Но одновременно концовкой «Игры престолов» и нельзя не восхищаться — за то, что нас держали в напряжении до последнего и при этом не забывали разбавить мрачность или пафос шутками, как будто выписанными из первого сезона; за эволюцию Дейенерис; за музыку Джавади; за финальный твист, которого — давайте признаемся — никто не ожидал, и, наконец, за мастерски срежиссированную великую Битву за Винтерфелл. Эту серию, в которой выверен каждый кадр, будут точно разбирать на уроках режиссуры и монтажа.

Подробнее о сериале и финальном сезоне читайте в нашем спецпроекте.

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».