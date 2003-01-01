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В свежем выпуске подкаста главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сериал от Hulu с Кристофером Эбботом, Хью Лори и Джорджем Клуни. Сразу предупреждаем: со всеми спойлерами!

Какой получилась экранизация знаменитого романа Джозефа Веллера? Почему за нее взялся именно Джордж Клуни? Как этот сериал критикует армию, бюрократию и власть? И в чем он перекликается с «Чернобылем»?

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts для пользователей Android и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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