«Толя-робот»: Временные трудности нормального человека

Молодой парень Толя (Александр Паль) живет в старой двухэтажке в городе Электроугли, и его жизнь была бы так же непримечательна, как и жизни его соседей, но судьба бросила герою вызов: Толя потерял все конечности, а пройдя (несколько раз) все стадии посттравматического стрессового расстройства (гнев, отрицание, депрессия и т. д.), обрел железную волю и веру в себя. Таким мы его и встречаем в первой серии: Толя-робот с юмором относится к тому, что с ним случилось, так что в сериале будет много шуток (в том числе на грани фола) о том, как важно не опускать руки, даже если у тебя их нет.

«У нас безногие в футбол играют, безрукие машины собирают, а безголовые асфальт кладут»

На новых бионических протезах Толя-робот устремляется к своей мечте в лице соседки Маши (Маргарита Аброськина), у которой на месте руки, ноги и грудь, но есть проблемы с поиском своего места в жизни. Маша мечтает вырваться из захолустного мрака и свалить в Москву — во вселенной сериала до нее не 30 километров, а несколько световых лет. В Москве Маша хочет красиво петь свои песни, но пока что вынуждена петь чужие в местном караоке-клубе. Чтобы ей захотелось остаться в родном гнезде, Толя решает его украсить и отремонтировать и тем самым переходит дорогу местному жилищно-коммунальному князьку Эльдару (Азамат Мусагалиев) и его ТСЖ «Екатерина», названному в честь возлюбленной Эльдара, в караоке-клубе которой и поет по вечерам Маша. Толе ничего не остается, как вступить в неравный бой с коррупционерами, бандитами и бюрократами, где его главным союзником станет пухлый и наивный Ваня (Евгений Кулик), мечтающий гонять как беспечный ангел с тру-байкерами по окрестным автострадам.

А где-то глубоко в тылу окопались обитатели Толиного дома — народец мелочный, жадный, но все еще не потерявший представлений о социальной справедливости. Из них всех выделяется дядя Паша (Михаил Орлов) — потрепанный жизнью и алкоголем красавец мужчина, до недавнего времени единственный, кому была небезразлична судьба дома. В сюжете также присутствуют: влюбленная в Толю, но напрочь лишенная чувства собственного достоинства сиделка Люда (Валентина Мазунина); ее слабовидящий бойфренд, Машин жених-мажор Дэн (рэпер Feduk); всю жизнь пропахавшая на заводе Машина мама Света (Елена Валюшкина); приехавшая из села Виловатово и влюбившаяся в Эльдара помощница Галя (Юлия Гришаева); несколько буквально понятых представителей «мусорной мафии» и другие более-менее типические персонажи из жизни провинции (напомним, целых 30 километров от Москвы!).

«Инвалидность как житейские трудности. Как брак, как ипотека, как грипп»

Как снять историю про парня с инвалидностью и вызвать гнев общественности, совсем недавно продемонстрировали создатели фильма «Временные трудности». Там герой Охлобыстина, не разбирая методов, старался «вылечить» своего сына с ДЦП. Возмущение многих зрителей, включая и журналистов, посмотревших премьеру картины на «Кинотавре», вызвало прежде всего то, что герой Охлобыстина не смог увидеть в сыне человека и принять его таким, какой он есть, а вместо этого бесчеловечными способами заставлял его стать «нормальным».

Главный герой «Толи-робота» — состоявшаяся личность, и это он учит других «быть сильными» и «нормальными». Это новая работа THT-PREMIER Studios и команды авторов, работавших над сериалом «Ольга» и фильмом «Я худею». Во всех этих проектах она рассказывает, как обрести счастье самому и как научить ему близких, если с жизненными обстоятельствами вроде как не повезло.

По словам режиссера Алексея Нужного, взяться за историю парня-киборга его вдохновила статья председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа о будущем, в котором бионические протезы будут доступны и просты в обиходе, как контактные линзы. К слову, будущее это, если верить газетам, стремительно приближается: утрата конечностей в скором времени перестанет быть такой проблемой; люди-киборги уже среди нас, и свои истории успеха у них тоже уже есть. Как пример — потерявшая в аварии ногу бразильская модель Паола Антонини, в Instagram у которой более 2,5 миллиона подписчиков. Исполнительница роли Маши Маргарита Аброськина говорит, что подписалась на ее аккаунт задолго до того, как ей предложили сняться в «Толе», и всегда восхищалась жизнерадостностью и целеустремленностью Паолы.

На площадке «Толи-робота» в качестве консультантов работали несколько врачей и их пациенты с протезами, которые объясняли Александру Палю, каково это — впервые встать на механические ноги, и даже поучаствовали в соответствующей сцене в ролях второго плана. У актера также было два дублера с настоящими протезами для крупных планов — один для рук, другой для ног. Найти дублера с бионическими протезами и рук, и ног одновременно, по словам Паля, не смогли. Готовые серии показывали членам паралимпийской сборной России, и те, по словам создателей картины, остались полностью удовлетворены увиденным.

Зрителям «Толя-робот» тоже в основном пришелся по душе: доля премьерного выпуска на ТНТ в вечерний прайм-тайм составила солидные 18,2%. Комедия «с социальной нагрузкой», собирающая приличные рейтинги в эфире развлекательного канала, — парадокс? Уже нет. В западном кино люди с инвалидностью давно фигурируют в комедиях, где они могут пошутить над собой и над окружающими — от «Приходи как есть» и «Ничего не вижу, ничего не слышу» до «1+1». Для России такой сериал еще в новинку (понятно, что сильно помог успех «Звоните ДиКаприо!», герой которого был болен СПИДом; тема ранее практически табуированная для массовых сериалов). Но в остальном юмор в «Толе-роботе» строится по тем же схемам, что и в других, более привычных ситкомах. Это добрый смех над несуразицами нашей жизни и узнаваемыми житейскими типажами, в равной степени милыми и нелепыми.

«Я имею право быть инвалидом. Но не обязан»

Некоторые ждали от сюжета «Толи» что-то вроде «Повести о настоящем человеке», героической истории преодоления себя, но ее здесь нет, хотя книга о потерявшем ноги летчике Маресьеве и цитируется. Толя себя инвалидом не считает и другим не позволяет: «Я — нормальный». Он и слов таких в свой адрес не признает. «Люди с инвалидностью», — в крайнем случае настаивает герой, когда речь заходит о «таких, как он», в полном соответствии с современными этическими нормами. Героя с инвалидностью мы встречаем уже в той стадии, когда он все про себя понял: бионические протезы он быстро осваивает в первых же сериях и двигается дальше, открывая новые сюжетные интриги.

Главные трудности, которые предстоит преодолеть Толе, связаны с потерей конечностей лишь косвенно: одно дело — убедить себя (и зрителей), что ты нормальный, совсем другое — доказать это, допустим, Маше, продолжательнице великой национальной традиции женщин с угнетенным самосознанием. Ведь когда мама Маши слышит, что у ее нового парня нет рук и ног, с ней случается настоящий припадок: зачем тебе, молодой и красивой, всю жизнь тащить его на себе? «Не надо меня тащить», — утверждает Толя словом и делом, а перед зрителем встает новый вопрос: что же тогда, если не наличие рук и ног, делает человека человеком, а мужчину — мужчиной?

«У нас в стране все любят пострадать — от Пугачевой до Лободы. Россия — это страна минор»

Эту фразу произносит герой Паля, когда объясняет своей возлюбленной, почему ей больше идет быть солнечной и позитивной. Он точно не хочет концентрироваться на негативе. Герой Паля вообще оказывается самым здоровым персонажем в этой истории: остальные давно сдались и смирились со своим положением, а он — нет. Мало кто обращает на это внимание, но в сериале есть еще одна, не менее важная тема, помимо инвалидности героя. Это взаимоотношение народа (обитателей дома) и представителей власти. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть в «Толе-роботе» политическое высказывание не слабее, чем в украинском сериале «Слуга народа» (исполнитель главной роли в котором, напомним, стал реальным президентом Украины).

Благодаря «Домашнему аресту» мы знаем, что над мэрами, мелкими чиновниками и даже губернаторами (главное, не выше) смеяться на ТВ позволительно, а уж над каким-то ТСЖ — сам бог велел. Какой типичный метод начальника ТСЖ Эльдара? Нарисовать клумбу в фотошопе, чтобы отчитаться в пункте «Благоустройство». Отчаянно создавать видимость работы. Не забыть занести нужную сумму чиновнику в префектуру. В случае народных возмущений любыми способами слить протест: заболтать население, поразив его харизмой и образованностью, расколоть оппозицию, воспользовавшись внутренними противоречиями, скомпрометировать кандидата от народа, в крайнем случае обратиться к силовым методам (бандитам). Все что угодно, кроме собственно нормальной работы. И то, что дом разрушается, Эльдару тоже на руку: можно выписать под капремонт круглую сумму, и пусть его потом кое-как состряпают приезжие из Средней Азии. Все схвачено, и кажется, что сделать ничего тут нельзя — или забить, или свалить. По-своему обаятельный Эльдар — такой же заложник системы, как и все. Но вот приходит он, молодой и неопытный, во всех смыслах нетвердо стоящий на ногах Толя, и он оказывается единственным, кто способен объединить население и сдвинуть общее дело с мертвой точки. В отличие от того же «Домашнего ареста», где нет никакого позитивного примера, «Толя-робот» идет на шаг дальше и неожиданно предлагает зрителю лидера нового типа, который не сваливает свои проблемы на других, не идет на сделки с совестью, держит свое слово и доводит дело до конца. Чем не новый слуга народа?