«Откровенная ерундень со звездным актерским составом». Что пишут зарубежные критики про «Быстрее пули» Дэвида Литча

5 августа в зарубежный прокат выходит «Быстрее пули» — новый криминальный боевик Дэвида Литча («Дэдпул 2», «Джон Уик»). И пока зрители разглядывают подпрыгивающего Брэда Питта на красных дорожках премьерных показов, мы разбираемся, что о фильме пишет зарубежная пресса.

О чем это?

Боевик снят по мотивам японского романа «Мария Битл» Котаро Исаки. В центре сюжета — группа наемных убийц, оказавшихся в скоростном поезде, следующем из Токио в Мориоку. Во время поездки киллеры выясняют, что их миссии удивительным образом связаны, и пытаются понять, кто и с какой целью собрал их вместе.

Брэд Питт играет приветливого американского бандита Ледибага, который делал перерыв в своей преступной деятельности, прошел курс терапии и теперь готов вернуться к работе другим человеком, а Сандра Буллок здесь — в роли его кураторши Марии. В фильме также играют Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шеннон и Брайан Тайри Генри.

И что прессе понравилось?

Критики сошлись во мнении, что фильм выглядит красочно и динамично, но отсутствие внятной истории подталкивает зрителя выпрыгнуть из поезда, не дожидаясь остановки.

Самую положительную рецензию на фильм написал Ричард Ропер из Chicago Sun Times: «В отличие от фильмов про киллеров последних лет, которые пытаются казаться остроумными, Дэвид Литч в „Быстрее пули“ сразу заявляет о его уникальности, избегает сюжетных дыр и глупых персонажей. Отдельная прелесть — это вещи, которые здесь превращаются в оружие: бутылка с водой, чучело животного, ручка от метлы, ноутбук, ремни безопасности, иглы для подкожных инъекций — восторг!»

Хироюки Санада

«Фильм нельзя упрекнуть в недостатке безумия. Литч удовлетворяет поклонников жанра большим количеством перестрелок и крови. Но в конечном счете этот громоздкий локомотив производит слишком много шума, а большие звезды здесь появляются только ради того, чтобы нас рассмешить», — пишет Тим Гриерсон из Screendaily.

Питер Дебрюж из Variety сравнивает Литча с Тарантино и Ричи: «Такое ощущение, что у фильма та же ДНК, что и у „Большого куша“. Это смесь боевых искусств, манги и болтливых киллеров, похожая на „Убить Билла“, но без должного остроумия, а по безумию даже напоминает „Всё везде и сразу“». Помимо работ этих режиссеров, Дэвид Руни из The Hollywood Reporter сравнивает «Быстрее пули» с фильмами Тимура Бекмамбетова. «Разница только в том, что эти режиссеры в основном отошли от такого рода агрессивной кровавой бойни, которая повергает вас в оцепенение натиском бойкой мрачной комедии», — уточняет критик.

А что критикам не понравилось?

Питер Брэдшоу (The Guardian) назвал «Быстрее пули» «утомительной и в подавляющем большинстве несмешной комедией», а еще «туристической поездкой в никуда». Критик не оценил образ Брэда Питта: «Питт в дурацкой шляпе-ведре, ботанских очках и костюме престарелого серфера играет наемного убийцу под кодовым именем Божья Коровка». При этом только Божья Коровка, по мнению критика, спасает фильм с «неинтересно поставленными боями и набором камео, которые лишь ненадолго поднимают интерес к происходящему».

Дэвид Эрлих (IndieWire) согласен, что это один из худших фильмов, где снимался Питт. Другая его претензия заключается в том, что в экранизации японского романа слишком много белых актеров. В этом с ним согласен Дэвид Руни (The Hollywood Reporter).

Брэд Питт

Вдобавок Эрлих отмечает, что «дурацкий сценарий» Зака Олкевича превратил оригинальную историю в сагу о русском гангстере по кличке Белая Смерть (его играет Майкл Шеннон). Еще Эрлих не оценил несмешные шутки вокруг кодовых имен агентов Лимона (Брайан Тайри Генри) и Мандарина (Аарон Тейлор-Джонсон), которые, как и Питт, хотят заполучить чемоданчик. Эрлих делает вывод, что создатели больше концентрировались на визуальной части, чем на содержании (отсюда и, по мнению критика, такие плохие диалоги).

Недовольным остался и Альфонсо Дуральде из The Wrap: «Откровенная ерунда со звездным актерским составом. Жестокая история о группе мошенников, пытающихся перехитрить и перестрелять друг друга, должна была получиться веселой и захватывающей, но в руках Литча все свернуло не туда. Уже в первые двадцать минут становится ясно, что очень искусственный фильм и все происходящее в нем не имеет никакого значения. Пейзажи за окном поезда больше похожи на неряшливую VFX-анимацию, чем на реальные виды Японии».