Появилась расширенная программа Плюс Дачи. В воскресенье на площадке покажут «Шапито-шоу»!

Плюс Дача — летнее пространство для отдыха и развлечений в Парке Горького — анонсировала расширенную программу. Теперь пользователи Яндекс Плюса смогут не только посмотреть кино, но и послушать живую музыку, посетить лекции и заняться йогой.

В ближайшие недели на Плюс Даче можно будет:

— Смотреть на большом экране фильмы и сериалы, отобранные командой КиноПоиска. 23 июля на Плюс Даче покажут «Еще по одной»; 24 июля — все серии сериала «Топи», которые представят режиссер Владимир Мирзоев и продюсер Владимир Маслов; 25 июля — обе части «Шапито-шоу», в котором снялся Петр Мамонов, картину представят актеры Сергей Пахомов и Антон Подольский; 27 июля — «Я, Эрл и умирающая девушка»; 29 июля — «Рыцари справедливости»; 30 июля — «Зеленая книга»; 3 августа — «Небесный замок Лапута»; 5 августа — «Перед рассветом»; 6 августа — «Форрест Гамп».

— Заниматься йогой с Яндекс.Маркетом. Утро на Плюс Даче будет начинаться с приветствия солнцу и полуторачасового занятия йогой вместе с преподавателями студий «Материал йога», NYM yoga и Yoga Space.

— Вживую слушать артистов Яндекс.Музыки. Летнюю музыкальную программу откроет камерный фестиваль «Свежий урожай», участниками которого стали музыканты несостоявшихся летних фестивалей. В лайн-ап вошли шесть фрешменов: неосоул-поп TIHOTIHO, чувственный рок от группы «МУСОР», инди-проект «Сверкай», космополитичный дрим-поп Mashmellow и мелодичный шугейз krasochnobledno.

— Слушать лекции от Яндекс.Практикума. Приглашенные спикеры будут обсуждать, чему учиться этим летом. Например, карьерный консультант Алена Владимирская расскажет, как перепридумывать себя и свои проекты.

Плюс Дача работает с 1 июля и до конца сентября на месте летнего кинотеатра в Парке Горького, недалеко от Большого Голицынского пруда. Все мероприятия проходят с рассадкой 50% от заполняемости площадки. Зарегистрироваться на понравившееся событие и следить за программой Плюс Дачи, которая может измениться, можно здесь.