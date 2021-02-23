Райан Гослинг сыграет «человека без памяти» в «Актере». Говорят, фильм понравится фанатам «Драйва»

Райан Гослинг снимется в драме «Актер», основанной на романе Дональда Уэстлейка «Память». Картину поставит продюсер «Аномализы» Дьюк Джонсон; он же адаптирует книгу вместе со сценаристом Стефеном Куни.

Действие фильма развернется в 1950-х. Гослинг сыграет нью-йоркского актера Пола Коула, которого избивают до потери памяти и оставляют умирать в штате Огайо. В надежде вернуться к прежней жизни герой отправляется в путешествие, во время которого найдет дом, встретит возлюбленную и восстановит свою память.

СМИ описывают «Актера» как «стильный и жесткий экшен-фильм вроде „Драйва“». Джонсон и Гослинг также выступят продюсерами картины.

Сейчас Гослинг готовится к съемкам в шпионском боевике «Серый человек», который снимут режиссеры «Мстителей» Энтони и Джо Руссо. В будущем он также сыграет в ремейке «Человека-волка» и драме про каскадера, которую поставит Дэвид Литч («Дэдпул 2»).