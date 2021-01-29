Сиквел «Монстро» в разработке! Его напишет сценарист сериала «Люди» и хоррора «Ритуал»

Компании Bad Robot и Paramount Pictures запустили в разработку сиквел «Монстро». Как сообщает The Hollywood Reporter, его сценаристом выступит британский драматург Джо Бартон, создатель сериала «Долг/стыд» и шоураннер теле-спин-оффа «Бэтмена» о полиции Готэма.

Первый «Монстро» вышел в 2007 году и рассказывал о молодых людях, которые пытаются выжить после того, как на Нью-Йорк нападает гигантское чудовище. Фильм Мэтта Ривза снят в жанре «найденной пленки» («found footage»): его события представлены как фрагменты видеозаписи, обнаруженной после финала картины. THR уточняет, что в сиквеле этого формата не будет.

Продюсером второго «Монстро» выступит Джей Джей Абрамс, он также работал над первой частью. У фильма пока нет режиссера, но, по данным СМИ, Ривз точно не причастен к проекту.

О чем будет продолжение, пока не известно.

После «Монстро» Paramount и Bad Robot сняли два фильма из той же вселенной: «Кловерфилд, 10» и «Парадокс Кловерфилда».