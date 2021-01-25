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Шоураннер «Страны Лавкрафта» напишет и поставит сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт»

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Миша Грин, работавшая над сериалами «Страна Лавкрафта» и «Сыны анархии», дебютирует в полнометражной режиссуре и поставит боевик Tomb Raider 2 — продолжение «Tomb Raider: Лара Крофт». Грин заменит на этом посту Бена Уитли, которого назначили постановщиком сиквела в сентябре 2019-го.

Грин также напишет сценарий продолжения. Алисия Викандер вновь исполнит роль культовой героини видеоигр.

Лара Крофт впервые появилась на экранах мониторов в 1996 году в игре «Tomb Raider» и быстро завоевала популярность. На сегодняшний день она является одним из самых узнаваемых персонажей компьютерных игр.

Фильм Роара Утхауга «Tomb Raider: Лара Крофт» частично основан на игре 2013 года, в которой серию перезапустили, значительно омолодив главную героиню. По сюжету картины Лара — дочь известного исследователя и археолога Ричарда Крофта, который однажды пропал без следа. Лара решает разобраться в причинах его исчезновения и в результате попадает на затерянный остров. Там она сталкивается с организацией «Тринити», которая планирует глобальный геноцид.

Подробности сюжета Tomb Raider 2 не раскрываются.

Источник: Deadline

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