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Disney+ ограничил просмотр «Дамбо» и «Питера Пэна» из-за расовых стереотипов

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Сервис Disney+ частично ограничил доступ к мультфильмам «Питер Пэн», «Дамбо», «Швейцарская семья Робинзонов» и «Коты-аристократы». СМИ обратили внимание, что их больше не могут смотреть зрители младше 7 лет.

КиноПоиск попробовал включить эти мультфильмы через детский профиль и убедился, что их действительно нет в доступе. При этом воспроизведение работает на общих аккаунтах, которыми пользуются взрослые зрители.

Причина блокировки «Питера Пэна» и других картин, по всей видимости, связана с расовыми стереотипами, на которые уже обращали внимание СМИ.

  • В «Питере Пэне» показано индейское племя, членов которого называют краснокожими.
  • Один из героев «Котов-аристократов» — кот с раскосыми глазами и выступающими вперед зубами, в котором увидели карикатуру на жителей Восточной Азии.
  • «Швейцарскую семью Робинзонов» критиковали за изображение пиратов с внешностью азиатов и темнокожих людей.
  • «Дамбо» ругали за высмеивание порабощенных афроамериканцев. В мультфильме безликие темнокожие рабочие поют песню со словами «Когда мы получаем наш заработок, мы просаживаем все деньги» («When we get our pay, we throw our money all away»).

Начиная с октября прошлого года Disney предупреждает пользователей сервиса о «негативном изображении и/или плохом обращении с людьми или культурами». Соответствующее сообщение показывают в течение 10 секунд после включении фильма или сериала, содержание которого Disney считает спорным по современным меркам.

Источник: Daily Mail

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