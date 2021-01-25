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Warner Bros. готовит сериал по «Гарри Поттеру». Он должен выйти на HBO Max

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По данным The Hollywood Reporter, Warner Bros. планирует сериал по франшизе «Гарри Поттер». Проект находится на ранней стадии разработки. У него нет шоураннера, режиссеров и исполнителей главных ролей, однако студия уже ведет переговоры с несколькими кандидатами.

Как отмечает THR, расширение серии о Гарри Поттере — одна из приоритетных задач для Warner Bros. на данный момент.

Несмотря на сообщения СМИ, HBO Max и Warner Bros заявили, что у них в планах нет сериала на основе франшизы : «Ни студия, ни стриминг-сервис не разрабатывают сериал по „Гарри Поттеру“».

В 2022 году Warner Bros. выпустит третью часть «Фантастических тварей», действие которой происходит в мире «Гарри Поттера». Кроме того, компания готовит видеоигру «Hogwarts Legacy».

Источник: THR

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Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
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