Warner Bros. готовит сериал по «Гарри Поттеру». Он должен выйти на HBO Max

По данным The Hollywood Reporter, Warner Bros. планирует сериал по франшизе «Гарри Поттер». Проект находится на ранней стадии разработки. У него нет шоураннера, режиссеров и исполнителей главных ролей, однако студия уже ведет переговоры с несколькими кандидатами.

Как отмечает THR, расширение серии о Гарри Поттере — одна из приоритетных задач для Warner Bros. на данный момент.

Несмотря на сообщения СМИ, HBO Max и Warner Bros заявили, что у них в планах нет сериала на основе франшизы : «Ни студия, ни стриминг-сервис не разрабатывают сериал по „Гарри Поттеру“».

В 2022 году Warner Bros. выпустит третью часть «Фантастических тварей», действие которой происходит в мире «Гарри Поттера». Кроме того, компания готовит видеоигру «Hogwarts Legacy».