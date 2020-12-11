«Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой выйдет на КиноПоиск HD 25 декабря

25 декабря на КиноПоиск HD появится российская драма «Доктор Лиза», в которой Чулпан Хаматова сыграла общественного деятеля Елизавету Глинку. Онлайн-премьера картины состоится в годовщину гибели Доктора Лизы. Фильм будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

Глинка была широко известна как правозащитница и филантроп. В 2007 году она основала международную организацию «Справедливая помощь» для поддержки онкобольных, нуждающихся и бездомных. Кроме того, она часто посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, а также оказывала гуманитарную помощь в Сирии. Глинка трагически погибла 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе, когда везла партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Фильм Оксаны Карас («Хороший мальчик») рассказывает про один день из жизни Глинки. Вначале главная героиня и ее муж планируют отметить тридцатую годовщину свадьбы. Елизавета готова провести этот день с семьей и друзьями, но сперва ей нужно попасть на Павелецкий вокзал, где «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка преподносит ей массу сюрпризов.

По словам Карас, в работе над фильмом ей помогал супруг Глинки, Глеб. Кроме того, голос Елизаветы был воссоздан с помощью нейросети. Для этого потребовались ее аудио- и видеоинтервью.

Кроме Хаматовой, в картине сыграли Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Елена Коренева и Алексей Вертков.

«Доктора Лизу» впервые показали на фестивале «Кинотавр», где она получила приз зрительских симпатий. Фильм вышел в прокат 22 октября и вскоре стал самым высокооцененным российским проектом среди пользователей КиноПоиска в 2020 году. Его рейтинг составляет 7,8/10.

Фильм «Доктор Лиза» будет доступен с 25 декабря на КиноПоиск HD по подписке Плюс.