Главной героиней нового фильма Клима Шипенко станет женщина. Картину снимут в космосе

Первый канал сообщил, что главную роль в новом фильме Клима Шипенко, режиссера «Текста» и «Салюта-7», сыграет женщина. Съемки драмы с рабочим названием «Вызов» пройдут на Международной космической станции осенью 2021 года.

«Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета. Ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин, имея два варианта сценария, однако в процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины, безусловно, выигрышнее женский образ», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что исполнительницу главной роли и ее дублера выберут по итогам Всероссийского открытого конкурса, который стартует в ближайшее время. Победительнице нужно будет пройти летную комиссию Роскосмоса и обучение в школе космонавтов.

«Вызов» является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Весной стало известно, что режиссер Даг Лайман работает над боевиком с Томом Крузом, съемки которого также пройдут в космосе. Проект разрабатывается при участии компании Илона Маска SpaceX и американского космического агентства NASA. Круз и Лайман должны полететь в космос в октябре 2021-го.