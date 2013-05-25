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Режиссер «Грани будущего» поставит боевик с Томом Крузом в космосе

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Постановщик «Грани будущего» Даг Лайман вновь поработает с Томом Крузом и займет режиссерское кресло безымянного боевика, который планируется частично или полностью снять в космосе. Проект разрабатывается при участии компании Илона Маска SpaceX и американского космического агентства NASA.

Согласно Deadline, Лайман работал над безымянным фильмом с самого начала. Они с Крузом вместе задумали проект, а режиссер написал черновой вариант сценария. Лайман также выступит продюсером картины.

Какие-либо подробности сюжета проекта отсутствуют.

Круз давно практикует экстремальные методы съемок. Он прыгал с парашютом 106 раз ради одной сцены, забирался на самое высокое здание в мире и задерживал дыхание под водой на 6 минут. На съемках шестой «Миссии» он сломал колено, прыгая с одного здания на другое. Подробнее о его трюках можно почитать здесь.

Ближайшие проекты Круза пострадали из-за вспышки коронавируса. Релиз боевика «Топ Ган: Мэверик» перенесли на полгода, с июля на декабрь 2020-го, а съемки седьмой «Миссии» заморозили из-за эпидемии в Италии.

На данный момент в рабочем графике Лаймана значится несколько режиссерских проектов. Он по-прежнему пытается выпустить экранизацию романа Патрика Несса «Поступь хаоса», а также планирует поставить «Грань будущего 2», драму «Аттика», фантастическую картину «Луна» и биографическую ленту «Эверест».

Источник: Deadline

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