Том Круз полетит в космос в 2021 году. Там снимут новый боевик с его участием

Том Круз и режиссер Даг Лайман отправятся в космос в октябре 2021 года. Об этом говорится на странице Space Shuttle Almanac в Twitter, где опубликован путевой лист на ближайшие три года. Их полет обозначен как туристическая поездка.

Ранее СМИ сообщили, что новый боевик с Крузом будет частично или полностью снят в космосе, а его режиссером выступит Лайман, работавший с актером над фильмами «Грань будущего» и «Сделано в Америке». Картину профинансирует Universal, которая, по слухам, выделит на съемки 200 млн долларов. Партнерами студии станут NASA и компания Илона Маска SpaceX.

Ранее директор NASA Джим Брайденстайн выразил надежду, что фильм с Крузом вдохновит новое поколение ученых и инженеров на исследование космоса.

Подробностей сюжета картины пока нет. Известно, что ее съемки будут проходить на Международной космической станции. Кроме того, продюсером и консультантом проекта выступит Кристофер МакКуорри, режиссер «Джека Ричера» и нескольких частей «Миссия: невыполнима», в которых также снимался Круз.

Пока не известно, начнутся ли съемки фильма в 2021 году или же Круз и Лайман хотят изучить станцию в рамках подготовки.

Сейчас Круз снимается в седьмой части «Миссия: невыполнима», которая выйдет в прокат в ноябре 2021-го.