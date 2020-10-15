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Оскар Айзек может сыграть Лунного рыцаря в сериале Disney+

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Как сообщает The Hollywood Reporter, Оскар Айзек может исполнить главную роль в сериале «Лунный рыцарь» по комиксам Marvel. Главным сценаристом проекта выступит Джереми Слэйтер, работавший над «Академией „Амбрелла“».

Лунный рыцарь появился в комиксах в 1975 году. Под маской героя скрывался Марк Спектор, бывший морпех, впоследствии ставший наемником. Лунный рыцарь боролся с преступностью, а в более поздних выпусках стал воплощениеем египетского бога Луны Хонсу.

Когда состоится премьера «Лунного рыцаря», пока не известно. Сейчас Disney+ готовит несколько сериалов по киновселенной Marvel. Среди них «Сокол и Зимнил Солдат», «Ванда/Вижн», «Локи», «Женщина-халк» и другие. 

Айзек уже работал над адаптациями комиксов Marvel. В 2016 году он появился в роли главного злодея в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». Актер также известен по франшизе «Звездные войны», где он сыграл пилота Сопротивления По Дэмерона. 

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: THR

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