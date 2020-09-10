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Джедаи, море и рестлерша: Что показали в трейлере второго сезона «Мандалорца»

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15 сентября Disney выпустила трейлер второго сезона «Мандалорца» — продолжения первого игрового сериала по «Звездным войнам» о приключениях охотника за головами и Малыша Йоды. В ролике показали новых героев, необычные локации и намекнули на сюжет новых серий. Рассказываем, на что стоит обратить внимание.

Аварийная посадка

Трейлер начинается со сцены, в которой корабль Мандалорца приближается к загадочной планете. Как мы видим, бортовой отсек канонерки открыт, а правый двигатель вот-вот откажет. Вероятно, это происходит после сражения в космосе, не имеющего отношения к первому сезону. В последних сериях «Лезвие бритвы» (так называется судно) не было подбито.

В поисках джедая

Оружейница, лидер мандалорских воинов из первого сезона, в ролике не появляется, зато звучит ее закадровый голос, намекающий на завязку сезона. Она просит охотника найти джедаев, чтобы Малыш Йода мог воссоединиться со своим народом. Не исключено, что поиски приведут их к Асоке Тано — героине мультсериалов «Повстанцы» и «Войны клонов», которую тренировал Энакин Скайуокер. Во втором сезоне «Мандалорца» ее играет Розарио Доусон.

Асока Тано
Розарио Доусон

Возвращение на Татуин

В следующем кадре корабль, напоминающий «Лезвие бритвы», пролетает над горным ландшафтом Татуина. Место действия выдает тускен — один из кочевников, которые обитают на родине Скайуокеров и передвигаются на крупных рогатых существах — бантах. В сети полагают, что именно на Татуине Мандалорец встретит своего соплеменника Бобу Фетта. Во втором сезоне охотника за головами сыграл Темуэра Моррисон.

Ледяная планета

В новых сериях покажут заснеженную планету, где высадятся Мандалорец и Малыш Йода. У журналистов и фанатов две теории: либо это Хот, место битвы повстанцев и шагоходов в пятом эпизоде, либо Илум, где по сюжету «Пробуждения силы» Первый Орден построил «Старкиллер» — военную базу, способную уничтожать другие планеты. Многие склоняются к Илуму. Именно здесь джедаи, которых ищет Мандалорец, добывали кайбер-кристаллы для создания световых мечей.

Морское путешествие

В трейлере есть редкие для «Звездных войн» локации: порт, корабельная палуба и море. Теорий о том, куда плывут Мандалорец и Малыш, пока нет.

В порту можно заметить загадочную героиню, которая вскоре бесследно исчезает. Эту роль исполнила американская рестлерша Саша Бэнкс, выступавшая в WWE и NXT. Кого именно она играет, пока не известно.

Новая Республика

В первом сезоне Мандалорец пробрался на тюремный корабль Новой Республики, чтобы освободить помощника Дэна, своего давнего приятеля. В трейлере главный герой летит рядом с X-wing Республики и, похоже, совсем не обеспокоен этим. Возможно, охотник объединится с ее солдатами или же вступит с ними в бой (это бы объяснило аварийную посадку из первого кадра ролика).

В другой сцене Мандалорец спасается от истребителей, но уже не в космосе.

Имперские войска

Как и в любых «Звездных войнах», в «Мандалорце» вновь будут злодействовать штурмовики. В трейлере мы видим, как взлетает их истребитель TIE, а также наблюдаем бегущих по коридору солдат и разведчиков, рассекающих на спидерах.

По всей видимости, штурмовики появятся в масштабной экшен-сцене. Джанкарло Эспозито, который играет их лидера, намекнул, что его герой будет управлять гигантским кораблем.

Мандалорец в беде

В ролике есть опасный для главного героя момент, когда он выныривает из затопленного места, хватаясь за железные прутья. Похоже, герой попал в ловушку либо решился на незапланированный побег.

Реактивный ранец

В конце первого сезона Мандалорец получил от Оружейницы реактивный ранец. В трейлере можно увидеть, как с помощью него герой взлетает со скалы. Судя по локации, штурмовики преследуют на спидерах именно его.

Гаморреанцы и забраки

В конце трейлера Мандалорец стоит неподалеку от ринга, на котором дерутся два гаморреанца. До этого свиноподобные гуманоиды появлялись в «Возвращении джедая», где они были охранниками во дворце Джаббы Хатта.

В этой же сцене можно заметить одноглазого пришельца, который приказывает своим подручным схватить Мандалорца. В субтитрах трейлера, которые Disney уже удалила, он был подписан как Гор Кереш. Журналисты полагают, что он относится к расе абиссинов, которые впервые появились в «Новой надежде».

Один из абиссинов в фильме «Звездные войны: Новая надежда»

В последней сцене главный герой побеждает противника, напоминающего забрака. К этой расе принадлежит один из главных злодеев вселенной — Дарт Мол.

Дарт Мол в фильме «Звездные войны: Скрытая угроза»

Второй сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ 30 октября.

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