Что мы знаем про «Аколит» — новый сериал по «Звездным войнам»

19 марта вышел первый трейлер «Аколита» — нового сериала по «Звездным войнам». Премьера фантастического шоу с детективными элементами состоится 4 июня на Disney+. Кинопоиск рассказывает, что известно про сериал, его героев и создателей, а также разбирает трейлер.
Кто делает этот сериал
Шоураннер сериала — создательница «Матрешки» Лесли Хэдланд, большая поклонница «Звездных войн». Она с удовольствием смотрела оригинальную трилогию в кинотеатрах, зачитывалась книгами Тимоти Зана о гранд-адмирале Трауне и в детстве активно писала фанфики о своих любимых персонажах. Хэдланд изначально расписала концепцию «Аколита» на несколько сезонов вперед, но обещает, что каждый сезон не будет заканчиваться эмоциональным клиффхэнгером.
Над сценариями отдельных серий работали сама Хэдланд, а также Джейсон Микаллеф, Шармен Деграте («Дом Дракона»), Жасмин Флурной («Сокол и Зимний Солдат»), Эйлин Сим («Дом Дракона»), Клэр Кичел, Кор Адана («Мистер Робот»), Кэмерон Сквайрс («Ванда/Вижн»), Джослин Байо («Матрешка») и Джен Ричардс. Хэдланд стремилась к тому, чтобы сценарная комната была максимально разнообразной; одна из сценаристок, перед тем как получить работу, даже никогда не видела «Звездные войны». Она помогала смотреть на сюжеты незамыленным взглядом и во время обсуждений добавляла свежую перспективу.
Хэдланд не только написала сценарии первых двух эпизодов, но и сама поставила их. Среди остальных режиссеров сериала — Когонада («Дорога в тысячу ли»), Алекс Гарсия Лопес («Каратель») и Ханель Кулпеппер («Двойник»). Музыку к сериалу написал композитор Майкл Эбелс («Прочь», «Мы», «Нет», «Нечего терять»).
Премьера состоится 4 июня, в эфир выйдет сразу две серии. Восемь эпизодов сезона расскажут логически завершенную историю, но авторы сериала уже знают, куда ее развить, если сериал будет продлен на второй сезон.
Добро пожаловать в Старую Республику
Действие сериала разворачивается за сто лет до «Скрытой угрозы», в эпоху, которая называется Расцвет Республики (The High Republic). Галактическая Республика тогда находилась на пике могущества, в галактике царил мир и покой, на страже которого стояли рыцари и мастера многочисленного ордена джедаев. По просьбе одного из верховных канцлеров лучшие умы Республики трудятся над созданием целой серии Великих свершений, призванных улучшить жизнь простых жителей галактики.
Эра Расцвета Республики впервые появилась в одноименном межиздательском литературном проекте, стартовавшем в январе 2021 года. В рамках проекта ежегодно выходит несколько десятков наименований: взрослые, молодежные и детские романы, комиксы, графические романы, манга, а с недавних пор и мультсериал для самых маленьких — «Приключения юных джедаев».
События основного цикла «Расцвет Республики» происходят за 200 лет до «Скрытой угрозы», в период, когда государство столкнулось с одной из самых серьезных угроз за все время своего существования — с бандой галактических анархистов-мародеров, известных как нигилы. Сюжет «Аколита» стартует спустя примерно 100 лет после книжного цикла. В формате сериалов и фильмов это эра еще не была представлена.
Что известно о сюжете сериала
Лесли Хэдланд призналась, что всегда хотела рассказать историю о ситхах, действие которой разворачивалось бы до первого эпизода. По ее словам, «Аколит» должен найти ответ на вопрос, как же могущественные и практически всесильные джедаи докатились до того, что повелитель ситхов захватил Сенат прямо у них под носом, и как ситхи от почти «вымершей тысячу лет назад расы», придерживающейся Правила Двух, доросли до фактических повелителей галактики. «Аколит» — это история возвышения ситхов, показанная преимущественно глазами злодеев.
При этом, по словам Хэдланд, в центре сюжета лежит эмоциональная и непростая история взаимоотношений двух героев, рыцаря-джедая и его бывшего падавана. Также шоураннер описала «Аколит» как смесь «Холодного сердца» с «Убить Билла» и призналась, что при работе над магистральной сюжетной линией вдохновлялась такими классическими фильмами о боевых искусствах, как «Телохранитель» (1961) и «Пойдем, выпьем со мной» (1966).
Согласно трейлеру и опубликованному синопсису, сериал стартует с того, что загадочный убийца начинает охоту за джедаями. На его поимку снаряжается целая группа из рыцарей и мастеров ордена. Под подозрением оказывается Мэй, бывшая ученица мудрого мастера Сола. Вновь столкнувшись друг с другом, Мэй и Сол начинают сообща распутывать цепочку преступлений и все дальше углубляются в темный путь, пока зловещие силы демонстрируют, что все совсем не так, как кажется.
Кто есть кто в сериале
- Мэй (Амандла Стенберг) — главная героиня сериала. Хэдланд описывает ее как морально серую протагонистку с таинственным прошлым, которая не относится ни к джедаям, ни к ситхам.
- Сол (Ли Джон-джэ) — мудрый, опытный и уважаемый джедай, переживающий крупный эмоциональный конфликт.
- Индара (Кэрри-Энн Мосс) — мастер-джедай с феноменальными боевыми навыками.
- Келнакка (Йонас Суотамо) — джедай-одиночка, ведущий уединенную жизнь.
- Вернестра Роу (Ребекка Хендерсон) — единственный персонаж сериала, появлявшийся в книгах. Но если на момент событий книжного цикла Вернестра была джедаем-вундеркиндом и едва ли не самым молодым рыцарем в истории ордена, то в сериале постаревшая Роу (ей должно быть за сотню лет!) уже стала одним из самых опытных и авторитетных лидеров джедаев, впрочем, редко выбирающихся за пределы Храма.
- Мать Энисея (Джоди Тернер-Смит) — лидер ковена ведьм, которые яро чтут свою независимость и защищают силы и обычаи.
- Кимир (Мэнни Хасинто) — бывший контрабандист, ставший торговцем. Любит роскошную жизнь и славится умением доставать самые редкие вещи.
- Джеки Лон (Дафни Кин) — падаван мастера Сола. Несмотря на юный возраст, Джеки всегда оценивает ситуацию со спокойствием и взвешенностью, присущими обычно более опытным личностям.
- Йорд Фандар (Чарли Барнетт) — рыцарь-джедай, дотошно соблюдающий устав. Его стремление быть идеальным джедаем порой затуманивает восприятие окружающей реальности.
- Торбин (Дин-Чарльз Чепмен) — джедай (больше о нем не известно ничего).
Что показали в трейлере
Первые кадры трейлера показывают основные особенности Расцвета Республики: в галактике мир и покой, джедаи в величественных белых одеждах спокойно обучают новые поколения юнлингов, а Республика уже несколько сотен лет не видела крупномасштабных войн.
Однако покой оказывается недолговечен. Если все юнлинги, закрывая глаза, чувствуют свет, тепло или жизнь, то кто-то видит лишь огонь — скорее всего, это флешбэк в прошлое Мэй, героини Амандлы Стенберг. Загадочный преступник объявляет охоту на джедаев, и главной подозреваемой оказывается Мэй. Именно она в трейлере пытается прикончить мастера-джедая Индару с помощью простого ножа.
На поиски ответов снаряжается целый отряд джедаев, и, судя по последним кадрам трейлера, они находят настоящего убийцу: против них выступает кто-то с красным световым мечом. А судя по тому, с какой легкостью этот кто-то опрокинул всех джедаев толчком Силы, и по тому, что сто лет спустя никто в ордене и не слышал о возвращении ситхов (ну, за парой исключений), джедаи в кадре эту встречу не переживут.
Другие любопытные моменты трейлера
- Мэй поджидает джедаев на планете, подозрительно напоминающей Ак-То из диснеевской трилогии (планета, где был построен первый джедайский храм и где скрывался Люк Скайуокер).
- Мать Энисея, предводительница ковена ведьм, говорит, что суть не в том, кто плохой, а кто хороший, а в том, кому принадлежит власть и кому позволяется ей пользоваться.
- Судя по всему, нас действительно ждет очень много джедаев и очень много разнообразных схваток, включая анонсированную в последних кадрах драку толпы джедаев с ситхом.
Какие еще сериалы по «Звездным войнам» выйдут в ближайшее время
Прямо сейчас идет третий и заключительный сезон анимационного сериала «Бракованная партия» — спин-оффа «Войн клонов», посвященного приключениям состоящего из крайне необычных клонов отряда 99, пытающегося найти свое место в меняющейся галактике в первые дни после становления Империи.
Осенью должна состояться премьера телесериала «Опорная команда» с Джудом Лоу в главной роли. Сериал рассказывает историю четырех детей, потерявшихся в галактике во времена Мандалорца и Грогу и пытающихся найти путь домой. Шоураннер сериала Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой») обещает атмосферу старых фильмов 1980-х годов в стиле «Инопланетянина» и «Балбесов».
В конце этого года или в начале следующего (дата пока не объявлена) выйдет второй и последний сезон телесериала «Андор». Он будет состоять из 12 эпизодов и покажет превращение заглавного персонажа в того самого циничного и бесстрашного лидера повстанцев, каким он изображен в фильме «Изгой-один».
Автор: Алексей Ионов