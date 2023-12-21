Что мы знаем про «Аколит» — новый сериал по «Звездным войнам»

19 марта вышел первый трейлер «Аколита» — нового сериала по «Звездным войнам». Премьера фантастического шоу с детективными элементами состоится 4 июня на Disney+. Кинопоиск рассказывает, что известно про сериал, его героев и создателей, а также разбирает трейлер.

Кто делает этот сериал

Шоураннер сериала — создательница «Матрешки» Лесли Хэдланд, большая поклонница «Звездных войн». Она с удовольствием смотрела оригинальную трилогию в кинотеатрах, зачитывалась книгами Тимоти Зана о гранд-адмирале Трауне и в детстве активно писала фанфики о своих любимых персонажах. Хэдланд изначально расписала концепцию «Аколита» на несколько сезонов вперед, но обещает, что каждый сезон не будет заканчиваться эмоциональным клиффхэнгером.

Амандла Стенберг, Ли Джон-джэ и Лесли Хэдланд на съемках

Над сценариями отдельных серий работали сама Хэдланд, а также Джейсон Микаллеф, Шармен Деграте («Дом Дракона»), Жасмин Флурной («Сокол и Зимний Солдат»), Эйлин Сим («Дом Дракона»), Клэр Кичел, Кор Адана («Мистер Робот»), Кэмерон Сквайрс («Ванда/Вижн»), Джослин Байо («Матрешка») и Джен Ричардс. Хэдланд стремилась к тому, чтобы сценарная комната была максимально разнообразной; одна из сценаристок, перед тем как получить работу, даже никогда не видела «Звездные войны». Она помогала смотреть на сюжеты незамыленным взглядом и во время обсуждений добавляла свежую перспективу.

Хэдланд не только написала сценарии первых двух эпизодов, но и сама поставила их. Среди остальных режиссеров сериала — Когонада («Дорога в тысячу ли»), Алекс Гарсия Лопес («Каратель») и Ханель Кулпеппер («Двойник»). Музыку к сериалу написал композитор Майкл Эбелс («Прочь», «Мы», «Нет», «Нечего терять»).

Премьера состоится 4 июня, в эфир выйдет сразу две серии. Восемь эпизодов сезона расскажут логически завершенную историю, но авторы сериала уже знают, куда ее развить, если сериал будет продлен на второй сезон.

Добро пожаловать в Старую Республику

Действие сериала разворачивается за сто лет до «Скрытой угрозы», в эпоху, которая называется Расцвет Республики (The High Republic). Галактическая Республика тогда находилась на пике могущества, в галактике царил мир и покой, на страже которого стояли рыцари и мастера многочисленного ордена джедаев. По просьбе одного из верховных канцлеров лучшие умы Республики трудятся над созданием целой серии Великих свершений, призванных улучшить жизнь простых жителей галактики.

Кэрри-Энн Мосс

Эра Расцвета Республики впервые появилась в одноименном межиздательском литературном проекте, стартовавшем в январе 2021 года. В рамках проекта ежегодно выходит несколько десятков наименований: взрослые, молодежные и детские романы, комиксы, графические романы, манга, а с недавних пор и мультсериал для самых маленьких — «Приключения юных джедаев».

События основного цикла «Расцвет Республики» происходят за 200 лет до «Скрытой угрозы», в период, когда государство столкнулось с одной из самых серьезных угроз за все время своего существования — с бандой галактических анархистов-мародеров, известных как нигилы. Сюжет «Аколита» стартует спустя примерно 100 лет после книжного цикла. В формате сериалов и фильмов это эра еще не была представлена.

Что известно о сюжете сериала

Лесли Хэдланд призналась, что всегда хотела рассказать историю о ситхах, действие которой разворачивалось бы до первого эпизода. По ее словам, «Аколит» должен найти ответ на вопрос, как же могущественные и практически всесильные джедаи докатились до того, что повелитель ситхов захватил Сенат прямо у них под носом, и как ситхи от почти «вымершей тысячу лет назад расы», придерживающейся Правила Двух, доросли до фактических повелителей галактики. «Аколит» — это история возвышения ситхов, показанная преимущественно глазами злодеев.

При этом, по словам Хэдланд, в центре сюжета лежит эмоциональная и непростая история взаимоотношений двух героев, рыцаря-джедая и его бывшего падавана. Также шоураннер описала «Аколит» как смесь «Холодного сердца» с «Убить Билла» и призналась, что при работе над магистральной сюжетной линией вдохновлялась такими классическими фильмами о боевых искусствах, как «Телохранитель» (1961) и «Пойдем, выпьем со мной» (1966).

Согласно трейлеру и опубликованному синопсису, сериал стартует с того, что загадочный убийца начинает охоту за джедаями. На его поимку снаряжается целая группа из рыцарей и мастеров ордена. Под подозрением оказывается Мэй, бывшая ученица мудрого мастера Сола. Вновь столкнувшись друг с другом, Мэй и Сол начинают сообща распутывать цепочку преступлений и все дальше углубляются в темный путь, пока зловещие силы демонстрируют, что все совсем не так, как кажется.

Кто есть кто в сериале

Йонас Суотамо

Мэй (Амандла Стенберг) — главная героиня сериала. Хэдланд описывает ее как морально серую протагонистку с таинственным прошлым, которая не относится ни к джедаям, ни к ситхам.

— главная героиня сериала. Хэдланд описывает ее как морально серую протагонистку с таинственным прошлым, которая не относится ни к джедаям, ни к ситхам. Сол (Ли Джон-джэ) — мудрый, опытный и уважаемый джедай, переживающий крупный эмоциональный конфликт.

— мудрый, опытный и уважаемый джедай, переживающий крупный эмоциональный конфликт. Индара (Кэрри-Энн Мосс) — мастер-джедай с феноменальными боевыми навыками.

— мастер-джедай с феноменальными боевыми навыками. Келнакка (Йонас Суотамо) — джедай-одиночка, ведущий уединенную жизнь.

— джедай-одиночка, ведущий уединенную жизнь. Вернестра Роу (Ребекка Хендерсон) — единственный персонаж сериала, появлявшийся в книгах. Но если на момент событий книжного цикла Вернестра была джедаем-вундеркиндом и едва ли не самым молодым рыцарем в истории ордена, то в сериале постаревшая Роу (ей должно быть за сотню лет!) уже стала одним из самых опытных и авторитетных лидеров джедаев, впрочем, редко выбирающихся за пределы Храма.

— единственный персонаж сериала, появлявшийся в книгах. Но если на момент событий книжного цикла Вернестра была джедаем-вундеркиндом и едва ли не самым молодым рыцарем в истории ордена, то в сериале постаревшая Роу (ей должно быть за сотню лет!) уже стала одним из самых опытных и авторитетных лидеров джедаев, впрочем, редко выбирающихся за пределы Храма. Мать Энисея (Джоди Тернер-Смит) — лидер ковена ведьм, которые яро чтут свою независимость и защищают силы и обычаи.

— лидер ковена ведьм, которые яро чтут свою независимость и защищают силы и обычаи. Кимир (Мэнни Хасинто) — бывший контрабандист, ставший торговцем. Любит роскошную жизнь и славится умением доставать самые редкие вещи.

— бывший контрабандист, ставший торговцем. Любит роскошную жизнь и славится умением доставать самые редкие вещи. Джеки Лон (Дафни Кин) — падаван мастера Сола. Несмотря на юный возраст, Джеки всегда оценивает ситуацию со спокойствием и взвешенностью, присущими обычно более опытным личностям.

— падаван мастера Сола. Несмотря на юный возраст, Джеки всегда оценивает ситуацию со спокойствием и взвешенностью, присущими обычно более опытным личностям. Йорд Фандар (Чарли Барнетт) — рыцарь-джедай, дотошно соблюдающий устав. Его стремление быть идеальным джедаем порой затуманивает восприятие окружающей реальности.

— рыцарь-джедай, дотошно соблюдающий устав. Его стремление быть идеальным джедаем порой затуманивает восприятие окружающей реальности. Торбин (Дин-Чарльз Чепмен) — джедай (больше о нем не известно ничего).

Что показали в трейлере

Первые кадры трейлера показывают основные особенности Расцвета Республики: в галактике мир и покой, джедаи в величественных белых одеждах спокойно обучают новые поколения юнлингов, а Республика уже несколько сотен лет не видела крупномасштабных войн.

Однако покой оказывается недолговечен. Если все юнлинги, закрывая глаза, чувствуют свет, тепло или жизнь, то кто-то видит лишь огонь — скорее всего, это флешбэк в прошлое Мэй, героини Амандлы Стенберг. Загадочный преступник объявляет охоту на джедаев, и главной подозреваемой оказывается Мэй. Именно она в трейлере пытается прикончить мастера-джедая Индару с помощью простого ножа.

Амандла Стенберг

На поиски ответов снаряжается целый отряд джедаев, и, судя по последним кадрам трейлера, они находят настоящего убийцу: против них выступает кто-то с красным световым мечом. А судя по тому, с какой легкостью этот кто-то опрокинул всех джедаев толчком Силы, и по тому, что сто лет спустя никто в ордене и не слышал о возвращении ситхов (ну, за парой исключений), джедаи в кадре эту встречу не переживут.

Другие любопытные моменты трейлера

Мэй поджидает джедаев на планете, подозрительно напоминающей Ак-То из диснеевской трилогии (планета, где был построен первый джедайский храм и где скрывался Люк Скайуокер).

Мать Энисея, предводительница ковена ведьм, говорит, что суть не в том, кто плохой, а кто хороший, а в том, кому принадлежит власть и кому позволяется ей пользоваться.

Судя по всему, нас действительно ждет очень много джедаев и очень много разнообразных схваток, включая анонсированную в последних кадрах драку толпы джедаев с ситхом.

Какие еще сериалы по «Звездным войнам» выйдут в ближайшее время

Прямо сейчас идет третий и заключительный сезон анимационного сериала «Бракованная партия» — спин-оффа «Войн клонов», посвященного приключениям состоящего из крайне необычных клонов отряда 99, пытающегося найти свое место в меняющейся галактике в первые дни после становления Империи.

Осенью должна состояться премьера телесериала «Опорная команда» с Джудом Лоу в главной роли. Сериал рассказывает историю четырех детей, потерявшихся в галактике во времена Мандалорца и Грогу и пытающихся найти путь домой. Шоураннер сериала Джон Уоттс («Человек-паук: Нет пути домой») обещает атмосферу старых фильмов 1980-х годов в стиле «Инопланетянина» и «Балбесов».

В конце этого года или в начале следующего (дата пока не объявлена) выйдет второй и последний сезон телесериала «Андор». Он будет состоять из 12 эпизодов и покажет превращение заглавного персонажа в того самого циничного и бесстрашного лидера повстанцев, каким он изображен в фильме «Изгой-один».

Автор: Алексей Ионов