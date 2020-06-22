Трейлер второго сезона «Мандалорца»: Поиски джедаев и битва с остатками Империи

Стрим-сервис Disney+ опубликовал первый трейлер второго сезона сериала «Мандалорец». В продолжение молчаливый охотников за головами и Малыш Йода посетят множество новых локаций и столкнутся с самыми разными противниками. И, судя по всему, им предстоит встреча с джедаями.

Новый постер:

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Сюжет второго сезона не раскрывается. Скорее всего, одинокий охотник за головами продолжит путешествие по окраинам далекой-предалекой галактики в компании Малыша Йоды. Главным противником Мандалорца в продолжении станет Мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито), высокопоставленный имперский офицер.

Сериал вернется на экраны 30 октября.