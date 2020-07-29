Netflix выпустит документалку о видеоиграх. В ней расскажут о создании «Mortal Kombat» и «Doom»

На Netflix выйдет документальный сериал High Score («Рекорд»), посвященный золотому веку видеоигр. Об этом пишет портал Nintendo Enthusias.



Документалка будет состоять из шести эпизодов. В ней расскажут о создании игровых серий «Mortal Kombat», «Doom», «Final Fantasy», «Space Invaders», «Street Fighter II», «Sonic the Hedgehog», «Madden NFL» и «Pac-Man», а также о разработке консолей Nintendo и Sega.

В сериал вошли интервью с разработчиками, которые расскажут о своих карьерах в игровой индустрии. Кроме того, авторы пообщались с японским художником Ёситакой Амано, работавшим над дизайном персонажей «Final Fantasy».

Вот несколько кадров из сериала.

Премьера High Score состоится 19 августа.

Сейчас Netflix разрабатывает несколько проектов по мотивам видеоигр. Среди них — мультсериал по стелс-экшену «Splinter Cell», которым занимается сценарист «Джона Уика» Дерек Колстад, и фильм по шутеру «The Division», где сыграют Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.