Netflix выпустит мультсериал по серии игр Splinter Cell

Netflix выпустит мультсериал по мотивам серии видеоигр «Splinter Cell», сообщает Variety. Вместе с онлайн-сервисом проект курирует студия Ubisoft, разработавшая игровую франшизу.

Сценаристом и продюсером сериала выступит Дерек Колстад, автор трилогии «Джон Уик». На данный момент Netflix заказал два сезона, в которых будет 16 эпизодов.

Первая часть Splinter Cell вышла в 2002 году. Серия относится к жанру стелл-экшена, где игрок должен избегать обнаружения главного героя и незаметно устранять противников. Сюжет посвящен агенту АНБ Сэму Фишеру и его борьбе с террористами, которые разрабатывают оружие массового поражения. После первой части Ubisoft выпустила несколько сиквелов, а писатель Том Клэнси, курировавший игры, представил несколько книг на их основе.

Ранее Ubisoft планировала адаптировать Splinter Cell в виде фильма. В 2012 году главную роль получил Том Харди, но Variety отмечает, проект уже не в активной фазе.

Splinter Cell — не первая экранизация игр Ubisoft. В 2016 году Fox выпустила фильм по мотивам «Assassin’s Creed» c Майклом Фассбендером, а в 2019-м Netflix купил права на показ картины на основе шутера The Division, где сыграют Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.