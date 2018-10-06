«Унесенных ветром» временно убрали из каталога HBO Max из-за романтизации рабства

Компания WarnerMedia приняла решение временно отказаться от показа фильма 1939 года «Унесенные ветром» на стриминг-платформе HBO Max. Это сделано в попытке пересмотреть исторический контекст картины, которая активно романтизирует американский Юг до Гражданской войны и преуменьшает ужасы рабства. WarnerMedia выпустила официальное заявление, в котором объяснила, что фильм вернется на HBO Max после соответствующих обсуждений.

«„Унесенные ветром“ — продукт своего времени и изображает некоторые из этнических и расовых предрассудков, которые, к сожалению, были распространены в американском обществе, — говорится в заявлении компании. — Подобные расистские моменты были ошибочными тогда, они ошибочны сегодня, и мы подумали, что показ этого фильма без объяснения и осуждения этих моментов безответственен.

Эти моменты определенно противоречат ценностям WarnerMedia, так что, когда фильм вернется на HBO Max, он вернется с обсуждением его исторического контекста и осуждением тех самых моментов. При этом он будет представлен без изменений, потому что поступить иначе было бы как заявить, что этих предрассудков никогда не существовало. Для создания более справедливого, равноправного и инклюзивного будущего мы сперва должны признать и понять собственную историю».

Адаптация одноименного романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» рассказывает о южанке Скарлетт О`Харе, чья беззаботная жизнь в одночасье сгорает в огне Гражданской войны. Привыкшая к шуму балов и роскоши, Скарлетт вынуждена бороться за новую жизнь на разоренной земле.

В 1940 году «Унесенные ветром» взяли восемь премий «Оскар», включая награды за лучший фильм, лучшую женскую роль (Вивьен Ли) и лучшую женскую роль второго плана (Хэтти МакДэниел). С учетом инфляции картина по-прежнему остается самым кассовым проектом всех времен.

8 июня лауреат премии «Оскар», режиссер и сценарист Джон Ридли написал колонку в LA Times, в которой призвал HBO Max убрать фильм из своего каталога. По его словам, «Унесенные ветром» не только игнорируют ужасы рабства, но и поддерживают «болезненные стереотипы о чернокожих».

Решение временно отказаться от «Унесенных ветром» во много продиктовано протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего Джорджа Флойда. На волне демонстраций, охвативших страну, новую силу набрало движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») против насилия в отношении чернокожего населения.

В связи с этим Netflix, BBC и BritBox отказались демонстрировать скетч-шоу «Ваша Бриташа», в котором белые актеры регулярно переодевались в представителей других рас, выставляя напоказ популярные стереотипы. Параллельно с этим Paramount Network закрыла сериал «Полицейские», выходивший с 1989 года.

Источник: Deadline