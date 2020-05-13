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Постановщик «Фантастической четверки» хотел взять чернокожую актрису на роль Сью Шторм

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Во время записи подкаста The Meaning Of режиссер Джош Транк раскрыл, что студия не позволила ему взять чернокожую актрису на главную женскую роль в «Фантастической четверке». Он планировал, что всех членов семьи Шторм сыграют чернокожие актеры, но в итоге роль Сью досталась Кейт Маре, а Майкл Б. Джордан и Рег Э. Кэти сыграли ее брата и отца.

«За кадром по этому поводу было много споров, — рассказал Транк. — Я был заинтересован в черной Сью Шторм, черном Джонни Шторме и черном Франклине Шторме. Но когда работаешь со студией над столь крупным проектом, все хотят быть непредвзятыми к тому, кем будут главные звезды».

«Когда дошло до дела, я столкнулся с сильным сопротивлением моей идее взять чернокожую женщину на эту роль», — добавил режиссер.

По словам Транка, теперь он сожалеет, что не оставил проект, когда столкнулся с непониманием со стороны студии.

«Оглядываясь назад, я осознаю, что должен был уйти, когда все понял, и теперь мне стыдно, что я не поступил так из принципа, — признался Транк. — Потому что это не те ценности, которые я отстаиваю в своей жизни, они никогда не были моими ценностями. Я постоянно говорю о себе, что готов отстаивать то, во что я верю, даже если из-за этого пострадает моя карьера. И теперь мне неприятно, что тогда я отказался бороться до конца. Мне кажется, в этом отношении я потерпел неудачу».

«Фантастическая четвертка» Транка увидела свет в 2015 году. Лента должна была стать современным перезапуском истории первой супергеройской семьи Marvel, и режиссер попытался сделать мрачный фильм, рассматривающий необычные способности персонажей с точки зрения реализма. Лента, однако, не понравилась критикам и зрителям, провалившись в прокате. После слияния с Disney персонажи вернулись к Marvel и теперь могут стать частью популярной киновселенной.

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