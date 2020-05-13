Постановщик «Фантастической четверки» хотел взять чернокожую актрису на роль Сью Шторм

Во время записи подкаста The Meaning Of режиссер Джош Транк раскрыл, что студия не позволила ему взять чернокожую актрису на главную женскую роль в «Фантастической четверке». Он планировал, что всех членов семьи Шторм сыграют чернокожие актеры, но в итоге роль Сью досталась Кейт Маре, а Майкл Б. Джордан и Рег Э. Кэти сыграли ее брата и отца.

«За кадром по этому поводу было много споров, — рассказал Транк. — Я был заинтересован в черной Сью Шторм, черном Джонни Шторме и черном Франклине Шторме. Но когда работаешь со студией над столь крупным проектом, все хотят быть непредвзятыми к тому, кем будут главные звезды».

«Когда дошло до дела, я столкнулся с сильным сопротивлением моей идее взять чернокожую женщину на эту роль», — добавил режиссер.

По словам Транка, теперь он сожалеет, что не оставил проект, когда столкнулся с непониманием со стороны студии.

«Оглядываясь назад, я осознаю, что должен был уйти, когда все понял, и теперь мне стыдно, что я не поступил так из принципа, — признался Транк. — Потому что это не те ценности, которые я отстаиваю в своей жизни, они никогда не были моими ценностями. Я постоянно говорю о себе, что готов отстаивать то, во что я верю, даже если из-за этого пострадает моя карьера. И теперь мне неприятно, что тогда я отказался бороться до конца. Мне кажется, в этом отношении я потерпел неудачу».

«Фантастическая четвертка» Транка увидела свет в 2015 году. Лента должна была стать современным перезапуском истории первой супергеройской семьи Marvel, и режиссер попытался сделать мрачный фильм, рассматривающий необычные способности персонажей с точки зрения реализма. Лента, однако, не понравилась критикам и зрителям, провалившись в прокате. После слияния с Disney персонажи вернулись к Marvel и теперь могут стать частью популярной киновселенной.