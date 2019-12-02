Netflix не захотел добавлять в свой каталог «Комнату» Томми Вайсо

Режиссер Томми Вайсо рассказал в Twitter, что его фильма «Комната» нет в каталоге Netflix, потому что стрим-сервис отказался его брать. Вайсо рассказал об этом в ответ на вопрос пользователя, который решил уточнить, появится ли «Комната» на Netflix вслед за картиной Джеймса Франко «Горе-творец».

«Netflix сказал „нет“».

Вайсо не объяснил, почему именно Netflix решил не добавлять его фильм в свой каталог.

«Комната», вышедшая в 2003 году, носит гордое звание одного из худших фильмов в истории. Картину ругали за плохой сценарий, странный сюжет, нелепых персонажей и ужасную актерскую игру. Несмотря на это, а во многом именно благодаря этому проект Вайсо в итоге стал культовым. В Штатах регулярно проводятся специальные показы «Комнаты», во время которых фанаты повторяют ставшие знаменитыми реплики персонажей и кидаются в экран ложками.

Подробнее о том, как на свет появилась «Комната», можно узнать из фильма «Горе-творец» и нашего материала «Культ „Комнаты“».

Сейчас Вайсо вместе с Грегом Сестеро работают над своим новым полнометражным фильмом — триллером «Большая акула», где акула-убийца терроризирует жителей Нового Орлеана. Они также озвучили персонажей мультсериала «Мир космоса».