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Warner Bros. открыла бесплатный доступ к фильму «Просто помиловать» в знак протеста против расизма

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Warner Bros. решила поддержать протесты, которые начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Студия открыла свободный доступ к судебной драме «Просто помиловать» — в течение июня американские пользователи смогут посмотреть ее на онлайн-платформах без оплаты.

«Чтобы активно поучаствовать в переменах, в которых отчаянно нуждается наша страна, мы призываем вас узнать побольше о нашем прошлом и бесчисленных несправедливостях, которые привели нас туда, где мы сегодня», — говорится в заявлении Warner Bros.

«Просто помиловать» основан на истории чернокожего юриста Брайана Стивенсона, который отстаивал права и возможности уязвимых слоев населения. В фильме он берется за дело афроамериканца Уолтера Макмиллиана, осужденного за убийство белой женщины, которого он не совершал. Обвинение основывалось на противоречивых показаниях, и благодаря Стивенсону Макмиллиан получил свободу. До этого он провел в камере смертников шесть лет.

Картину поставил Дестин Креттон («Короткий срок 12»), а главные роли в ней исполнили Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс, Бри Ларсон, Роб Морган, Рейф Сполл и Тим Блейк Нельсон

В последние дни США захлестнули протесты и беспорядки, причиной которых стала смерть чернокожего мужчины Джорджа Флойда из Миннеаполиса. Он скончался 25 мая, после того как полицейский прижал ему коленом шею и продержал так более 7 минут, пока Флойд не задохнулся

На фоне протестов в США усилилось движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») против насилия в отношении чернокожего населения. Его поддержали многие звезды и киностудии.

Источник: Variety

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