Боевик «Последние дни американской преступности» набрал 0 положительных отзывов на Rotten Tomatoes

«Последние дни американской преступности», адаптация одноименного комикса Рика Ремендера и Грега Токкини, стали очередным фильмом, заработавшим на сайте Rotten Tomatoes нежелательные 0% «свежести». Релиз картины состоялся на Netflix 5 июня, и при 21 рецензии ни один автор пока не оценил проект положительно. При этом зрительский рейтинг боевика составляет 23%.

Самые известные проекты, ранее набравшие 0% на Rotten Tomatoes, — это комедия Адама Сэндлера «Нелепая шестерка» и гангстерский фильм «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой.

Авторы на Rotten Tomatoes пишут, что «Последние дни американской преступности» моментально забываются и не способны развлечь даже самых невостребованных зрителей. Один критик написал, что настоящее преступление — существование этого фильма. Боевик также вызвал негативную реакцию в сети: многие жаловались, что впустую потратили на просмотр два с половиной часа.

«„Последние дни американской преступности“ должны выиграть приз как худший фильм, когда-либо существовавший на Netflix».

«„Последние дни американской преступности“ — откровенный хлам. Потратил почти 3 часа своей жизни».

«Думаем и молимся за тех, кто посмотрел целиком „Последние дни американской преступности“».

Действие фильма, который почти 10 лет находился в разработке, развивается в недалеком будущем, где американское правительство собирается тайно запустить сигнал, благодаря которому люди не смогут умышленно совершать противозаконные действия. Чтобы отвлечь граждан от этого нововведения, правительство вводит новую денежную систему.

Мелкий преступник Грэм Брик (Эдгар Рамирес), который никогда не мог похвастаться большими успехами на незаконном поприще, объединяется с гангстером Кевином Кэшем (Майкл Питт), чтобы украсть одно из зарядных устройств, необходимых для новой валюты. Они планируют сбежать из страны и до конца жизни пользоваться неограниченными денежными запасами. Но за неделю до включения сигнала слух о системе просачивается в прессу. Теперь у Грэма и его команды есть всего несколько дней, чтобы провернуть последнее преступление в истории Америки.