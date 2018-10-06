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«Транс-женщины — женщины»: Дэниэл Рэдклифф ответил на слова Дж. К. Роулинг о половой принадлежности

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6 июня Дж. К. Роулинг опубликовала в Twitter серии постов о гендерной идентичности, после чего писательницу обвинили в трансфобии. Через несколько дней в ответ на ее слова актер Дэниэл Рэдклифф написал эссе. Оно опубликовано на сайте проекта Trevor, который поддерживает представителей ЛГБТ+.

«Я понимаю, что определенные СМИ, скорее всего, хотят показать ситуацию как ссору между Дж. К. Роулинг и мной, но дело совершенно не в этом, и не это важно сейчас. При том что Джо, бесспорно, ответственна за то, как развивалась моя жизнь, я, как человек, работавший и продолжающий сотрудничать с проектом Trevor последние десять лет, да и просто как человек, понял, что должен сейчас что-то сказать.

Транс-женщины — женщины. Любые заявления об обратном стирают личности и гордость трансгендерных людей и противоречит всему, что говорят профессиональные медработники, которые разбираются в теме гораздо лучше меня или Джо. Согласно проекту Trevor, 78% трансгендерной и небинарной молодежи заявляют о дискриминации в связи со своей гендерной идентичностью. На фоне этого становится понятно, чтобы мы должны поддерживать трансгендерных и небинарных людей, а не нивелировать их личности и вредить им еще больше.

Всем, кому кажется, что опыт от чтения книг навсегда испорчен: мне очень жаль, что эти заявления причинили вам боль. Я искренне надеюсь, что вы не утратите окончательно все то, что было для вас ценным в этих историях. Если эти книги научили вас, что любовь — самая могущественная сила во вселенной, способная превзойти любые невзгоды; если они научили вас, что сила кроется в культурном разнообразии и что категоричные идеи о чистоте крови ведут к угнетению людей, находящиеся в уязвимом положении; если вы верите, что отдельные персонажи транс, небинарные, гендерфлюидный, геи или бисексуальны; если в этих история есть что-то, что нашло в вас отклик и помогло в любой период вашей жизни — то это между вами и книгой, которые вы прочитали, это священно. И как по мне, никто не сможет вас этого лишить. Это значит для вас то, что значит для вас и надеюсь, что эти слова не испортят эти идеи слишком сильно».

7 июня Роулинг прокомментировала материал Devex с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». В своем твите она написала: «Люди, которые менструируют. Уверена, есть какое‑то другое слово. Напомните мне». В конце она добавила три вариации слова «женщина».

После публикации твита писательницу обвинили в трансфобии. В ответ на критику она подчеркнула, что отрицание половой принадлежности мешает людям вдумчиво обсуждать свою жизнь. «Допущение, что женщины вроде меня, которые десятилетия сочувствовали трансгендерным людям, поскольку они тоже уязвимы к мужскому насилию, ненавидят трансгендеров, потому что верят в половую принадлежность, — глупость», — добавила Роулинг.

Источник: The Trevor Progect 

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