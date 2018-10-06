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Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Погиб один человек

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Вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова, который на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов был за рулем своего джипа Grand Cherokee и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. Сам актер практически не пострадал, но водитель другой машины, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и впоследствии скончался от полученных травм.

Сейчас против Ефремова возбуждено уголовное дело. Изначально актера привлекли по ч. 2 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», но после смерти Захарова дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент Ефремова отпустили под подписку о невыезде.

В сети уже появились видео с Ефремовым после аварии. На них видно, что актер с трудом разговаривает и плохо стоит на ногах.

Действия Ефремова вызвали в сети острую реакцию. Многие выступили с критикой актера.

Источник: ТАСС

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