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Пост Хью Джекмана о единстве между полицией и протестующими вызвал негативную реакцию в сети

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Хью Джекман решил высказаться по поводу протестов в США против полицейского беспредела и опубликовал в Twitter фотографию, на которой чернокожий протестующий обнимает полицейского. «Единство», — подписал актер. Джекман рассчитывал показать, что две стороны конфликта способны к взаимопониманию, но в сети его пост расценили иначе: актера обвинили в пропаганде полиции.

«Единство».

«В прошлый раз, когда подобное фото стало популярным, оно было подстроено, а чернокожий ребенок и вся его семья были убиты. Если хочешь поговорить о единстве, поделись вот этим».

«Ты вообще что-нибудь помнишь из фильмов о Людях Икс, в которых снимался?»

«Простите, но хватит постить это фото, если при этом вы не делитесь видео полицейской жестокости! Новости и так постоянно показывают эту фигню, вместо того что происходит на самом деле. Полиция, которая должна их защищать, вместо этого атакует мирных протестующих без всякого повода».

«Ты ведь друг Руперта Мердока».

«Просто скажи: „Черные жизни имеют значение“».

«Уберите эту полицейскую пропаганду из моей ленты».

«Помните, как коп застрелил Росомаху, потому что тот не мог бросить свои когти? Я помню».

«Из-за тебя австралийцы выглядят придурками».

«Хью, не-е-е-е-ет».

25 мая чернокожий мужчина Джордж Флойд из Миннеаполиса скончался во время ареста. Полицейский, задержавший его по подозрению в подделке документов, прижал ему коленом шею и продержал так более 7 минут, пока Флойд не задохнулся. Очередная смерть чернокожего от рук полиции вызвала в США негодование, и люди вышли на улицы, требуя справедливости и призывая к полицейской реформе в стране. Через несколько дней похожие протесты начались в Лондоне, Париже и других странах.

Подробнее о ситуации с протестами и реакции Голливуда КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.


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