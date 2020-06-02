Голливуд протестует против расизма и полицейского насилия. Вот что делают актеры и студии

В конце мая в США начались массовые демонстрации против произвола и расизма со стороны полиции. В знак протеста пользователи, включая актеров и режиссеров, стали выкладывать в соцсетях черные квадраты и жертвовать деньги фондам по борьбе с социальной несправедливостью. Такой резонанс вызвала смерть Джорджа Флойда, погибшего после задержания полицией.

С чего все началось?

25 мая полицейские Миннеаполиса, столицы штата Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. Офицеров вызвал продавец магазина, который заподозрил мужчину в попытке расплатиться фальшивой 20-долларовой купюрой. Надев на Флойда наручники, полицейские вывели его на улицу, после чего один из них повалил его возле патрульной машины и надавил коленом на шею. Офицер продержал его так около 7 минут, хотя Флойд жаловался, что ему трудно дышать. Флойд скончался в больнице, не приходя в сознание.

Задержание Флойда снял на видео один из очевидцев, и ролик быстро стал вирусным. На следующий день около магазина началась акция протеста, а через несколько часов демонстранты забросали камнями полицейский участок. Вскоре часть протестующих перешла к вандализму и грабежу магазинов, а через два дня Дональд Трамп объявил, что готов ввести в город Национальную гвардию, если местные власти не возьмут ситуацию под контроль.

На акции против расизма вышли жители более 140 городов, включая Лос-Анджелес, Вашингтон и Чикаго. Полиция применяла против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Многие протестующие выходят с лозунгами движения Black Lives Matters.

Как поддерживают протест знаменитости

2 июня в соцсетях началась акция Blackout Tuesday, в рамках которой пользователи, включая знаменитостей, стали массово публиковать черные квадраты. Идея акции состоит в том, чтобы временно отказаться от привычной активности в интернете и уделить внимание борьбе с расизмом. Изначально Blackout Tuesday придумали топ-менеджеры музыкальных лейблов, но вскоре инициативу поддержали актеры и режиссеры. Среди них Тайриз Гибсон, Джейми Фокс, Спайк Ли, Уилл Смит, Джада Пинкетт Смит, Виола Дэвис, Холли Берри, Октавия Спенсер и другие.

29 мая протест в Миннеаполисе поддержал Джейми Фокс. Актер лично посетил город и обратился к демонстрантам: «Хочу, чтобы вы знали, что мы не боимся отстаивать свои права, не боимся сложившейся ситуации. <…> Со мной мои братья. Это важно. Мы хотим, чтобы там, на баррикадах, вы знали, что вас поддерживают».

1 июня Фокс выступил перед мэрией Сан-Франциско, где, стоя у трибуны, напел отрывок из Библии: «Ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно». Эту демонстрацию посетило более тысячи человек.

4 июня Джон Бойега посетил акцию в поддержку Black Lives Matter в Лондоне. «Каждый присутствующий здесь черный помнит времена, когда другие указывали ему на то, что он черный. Я хочу, чтобы вы понимали, как больно это слышать. Как больно слышать напоминания, что твоя раса ничего не значит», — обратился актер к собравшимся. Посреди речи он не выдержал и заплакал.

К протестам также присоединился Джон Кьюсак. Сейчас в его Instagram много фотографий опустевшего Чикаго, в подписях к которым он критикует Дональда Трампа. А 31 мая он рассказал в Twitter, что полицейские прогнали его с демонстрации.

«Копам не понравилось, что я снимаю горящую машину, так что они накинулись на меня с дубинками. Ударили мой велосипед».

Другие актеры, среди которых, например, Октавия Спенсер, призвали пожертвовать деньги организациям по борьбе с расизмом и полицейским беспределом.

До этого пожертвование сделали Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Супруги передали 200 тыс. долларов фонду правовой защиты и образования NAACP Legal Defense and Educational Fund.

Отдельную кампанию запустили создатели полицейских сериалов. Ее начал автор «Дефективного детектива» Том Шарплинг. В своем Twitter он отметил, что сценаристы часто навязывали зрителям образы добрых и порядочных полицейских, оставляя за кадром расизм и жестокость. Шарплинг призвал подписчиков поддержать фонд, который распределяет деньги между организациями по борьбе с расизмом и беззаконием в полиции.

Вскоре к нему присоединились актеры, игравшие детективов. Так, Стефани Беатриз («Бруклин 9-9») и Гриффин Ньюман («Голубая кровь») передали по 11 тыс. долларов Фонду реагирования на чрезвычайные ситуации (Emergency Response Fund). А пожертвование Селин К. Робинсон, сценаристки процедурала «Закон и порядок. Специальный корпус», составило 5,5 тысячи.

Звезда «Твин Пикс» Кайл МакЛоклен предложил подписчикам не только финансово поддержать антирасистские акции, но посмотреть фильмы и сериалы, которые обращаются к теме ксенофобии. Среди них «Тринадцатая», «Американский сын», «Дорогие белые», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Мартин Лютер Кинг: Король без королевства», «Увидимся вчера», «Чужая ненависть» и «Когда они нас увидят».

Не остался в стороне и режиссер «Твин Пикс» Дэвид Линч. В его свежем обзоре погоды можно заметить карточку со словами «Black Lives Matter, мир, справедливость, без страха».

Гораздо радикальнее выступил Сет Роген. Сначала он опубликовал в Instagram фото с надписью «Black Lives Matter» и подписал: «Если это для вас хоть сколько-нибудь спорное заявление, то можете свободно отписываться». Всем пользователям, оставляющим расистские комментарии, актер отвечал в грубом форме, просил отписаться и не смотреть его фильмы. «Пошел на***, — написал актер под одним комментарием. — Ты больше не заслуживаешь моих фильмов. Прекрати их смотреть».

«Обожаю подход Сета Рогена к общению с расистами».

Дуэйн Джонсон записал видео, в котором раскритиковал политику Дональда Трампа и напомнил о важности лозунга «Black Lives Matter».

«Обожаю подход Сета Рогена к общению с расистами».

А Спайк Ли смонтрировал короткометражку «Три брата», где сравнил судьбу Флойда, Эрика Гарнера и героя своего фильма «Делай как надо».

Что делают кинокомпании

Black Lives Matters поддержали и киностудии. Например, Warner Bros. на месяц открыла бесплатный доступ к фильму «Просто помиловать». Судебная драма рассказывает о деле афроамериканца Уолтера Макмиллиана, который шесть лет провел в камере смертников по ложному обвинению в убийстве белой женщины.

Кроме того, канал ABC вернул в эфир первую серию четвертого сезона «Черной комедии». Сериал рассказывает об афроамериканской семье, члены которой стремятся передать своим детям историю их темнокожих предков. В показанном эпизоде в их внимание попадает дело чернокожего подростка, который, предположительно, стал жертвой полицейского произвола.

Многие кинокомпании присоединились к Blackout Tuesday в соцсетях. Среди них STARZ, Amazon, Disney, Paramount, Universal и Sony.

Кроме того, Disney пожертвует 5 млн долларов организациям по борьбе за социальную справедливость. 2 миллиона из них перечислят уже упомянутому фонду NAACP Legal Defense and Educational Fund.