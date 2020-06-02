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«Будет ли у меня карьера после этого?»: Джон Бойега выступил на акции против полицейского произвола

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Джон Бойега, знакомый зрителю по новой трилогии «Звездных войн», принял участие в лондонском митинге в поддержку движения Black Lives Matter и против произвола полиции. Актер не стоял в толпе, а вместо этого забрался повыше и выступил перед собравшимися с речью.

«Не знаю, будет ли у меня карьера после этого, но на*** все, — заявил Бойега. — Черные жизни всегда имели значение. Мы всегда были важны. Мы всегда были значимы. Мы всегда побеждали, несмотря ни на что. Время пришло. Я больше не буду ждать. Я больше не буду ждать».

Видео и фотографии с выступлением Бойеги моментально распространились по сети. Как быстро выяснилось, актер зря переживал за свою карьеру: его выступление поддержали звезды и кинематографисты, многие из которых выразили желание поработать с ним в будущем.

Джей Джей Абрамс

«Ты ЗНАЕШЬ, что, пока мне позволят снимать, я всегда буду просить о возможности поработать с тобой. Мое уважение и любовь, дружище».

Мэттью Черри

«Я бы поработал с Джоном Бойегой и призываю других не-черных авторов подтвердить, что они его тоже поддерживают».

Сет Грэм-Смит

«Любой проект. Любая роль, какую он захочет».

Чарли Брукер

«Я бы пролез через бочку с битым стеклом ради того, чтобы Джон Бойега лишь *взглянул* на один из моих сценариев».

Лин-Мануэль Миранда

«Бог знает, я бы ХОТЕЛ. Начиная с „Чужих на районе“ и до сих пор».

Джордан Пил

«Мы с тобой, Джон».

Кэти Янь

«Я бы очень хотела поработать с Джоном Бойегой».

Марк Хэмилл

«Невероятно горжусь тобой, Джон. С любовью, папа».

25 мая чернокожий мужчина Джордж Флойд из Миннеаполиса скончался во время ареста. Полицейский, задержавший его по подозрению в подделке документов, прижал ему коленом шею и продержал так более 7 минут, пока Флойд не задохнулся. Очередная смерть чернокожего от рук полиции вызвала в США негодование, и люди вышли на улицы, требуя справедливости и призывая к полицейской реформе в стране. Через несколько дней похожие протесты начались в Лондоне, Париже и других странах.

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