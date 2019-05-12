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Бессмертная Шарлиз Терон с топором в трейлере боевика «Старая гвардия»

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Новый проект стрим-сервиса Netflix, боевик «Старая гвардия» рассказывает о команде бессмертных воинов, для которых бесконечная жизнь давно стала в тяжесть. Существование для них — непрекращающаяся война, растянувшаяся на тысячелетия. Но, несмотря ни на что, они продолжают сражаются бок о бок под командованием Энди (Шарлиз Терон), когда-то известной под именем Андромаха из Скифии.

Привычную рутину для героев нарушает появление новой бессмертной — первый случай за очень долгое время. Девушка Найл (Кики Лэйн) пробуждает в них интерес к жизни, и они начинают учить ее азам бессмертия. Параллельно с этим за ними начинает охоту загадочная организация, долгое время собиравшая информацию о воинах.

Вместе с Терон в «Старой гвардии» снялись Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Маттиас Шонартс и Марван Кензари. Джина Принс-Байтвуд поставила картину.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте боевик в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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