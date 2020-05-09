Трейлер «Неистового»: Очень плохой день c Расселом Кроу

В сети появился первый трейлер «Неистового» — психологического триллера с участием Рассела Кроу.

По сюжету женщина обгоняет незнакомца, который по непонятным причинам задерживает движение машин. Когда она отказывается принимать извинения, он решает преподать ей урок и начинает преследование. Вскоре его целями становятся ее близкие, а также все, кто попадается ему на пути.

Помимо Кроу, в фильме сыграли Карен Писториус, Джимми Симпсон, Гэбриел Бейтман и Остин П. МакКензи.

Режиссером выступил Деррик Борте, постановщик фильмов «Лондон-Таун» и «Семейка Джонсов». Сценарий написал Карл Эллсуорт, работавший над «Паранойей» с Шайей ЛаБафом.

Премьера «Неистового» намечена на 1 июля. Это будет один из первых фильмов, который выйдет в США после карантина.