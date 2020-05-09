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Трейлер «Неистового»: Очень плохой день c Расселом Кроу

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В сети появился первый трейлер «Неистового» — психологического триллера с участием Рассела Кроу.

По сюжету женщина обгоняет незнакомца, который по непонятным причинам задерживает движение машин. Когда она отказывается принимать извинения, он решает преподать ей урок и начинает преследование. Вскоре его целями становятся ее близкие, а также все, кто попадается ему на пути.

Помимо Кроу, в фильме сыграли Карен ПисториусДжимми СимпсонГэбриел Бейтман и Остин П. МакКензи.

Режиссером выступил Деррик Борте, постановщик фильмов «Лондон-Таун» и «Семейка Джонсов». Сценарий написал Карл Эллсуорт, работавший над «Паранойей» с Шайей ЛаБафом.

Премьера «Неистового» намечена на 1 июля. Это будет один из первых фильмов, который выйдет в США после карантина.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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