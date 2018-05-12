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Трейлер «Пятеро одной крови» Спайка Ли: Дружба и ужасы вьетнамской войны

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Война во Вьетнаме оставила заметный след в новейшей истории Америки и Вьетнама. Один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века, она унесла жизни сотни тысяч человек, часть из которых сражалась на чужой земле по совершенно непонятным для них причинам. Именно этому отчасти и будет посвящен новый фильм Спайка Ли «Пятеро одной крови», рассказывающий о событиях тех лет с точки зрения чернокожих солдат.

В центре сюжета картины — ветераны вьетнамской кампании, которые возвращаются в джунгли, чтобы отыскать тело похороненного командира и заодно найти спрятанные сокровища. Путешествуя во Вьетнаму, они вспоминают события прошлого и заново переживают ужасы войны.

Главных героев сыграли Делрой Линдо, Кларк Питерс, Джонатан Мэйджерс, Исайя Уитлок-мл. и Норм Льюис. Также в фильме появятся Чедвик Боузман, Джанкарло Эспозито, Жан Рено и Пол Уолтер Хаузер.

Картину можно будет посмотреть на Netflix с 12 июня.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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