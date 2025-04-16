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Вышел трейлер фильма «Король Стейтен-Айленда» — новой комедии Джадда Апатоу

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Режиссер комедий «Сорокалетний девственник» и «Немножко беременна» Джадд Апатоу несколько лет занимался сериалами, но теперь возвращается с новой полнометражной работой «Король Стейтен-Айленда». Сюжет картины частично основан на жизни исполнителя главной роли, комика Пита Дэвидсона, который, как и его герой, потерял отца-пожарного во время трагедии 11 сентября 2001 года.

В центре сюжета — Скотт, молодой укурок-раздолбай, живущий с мамой в районе Стейтен-Айленд. Не способный смириться со смертью отца, Скотт предпочитает не думать о будущем и проводит все время за курением травки и набиванием друзьям татуировок. Все меняется, когда его мама начинает встречаться с новым мужчиной, Рэем. Скотт выступает против, но в конечном итоге появление нового человека поможет раскачать парня и заставит его задуматься о собственной жизни.

«Король Стейнен-Айленда» выйдет на онлайн-платформах 12 июня.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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