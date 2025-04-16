Вышел трейлер фильма «Король Стейтен-Айленда» — новой комедии Джадда Апатоу

Режиссер комедий «Сорокалетний девственник» и «Немножко беременна» Джадд Апатоу несколько лет занимался сериалами, но теперь возвращается с новой полнометражной работой «Король Стейтен-Айленда». Сюжет картины частично основан на жизни исполнителя главной роли, комика Пита Дэвидсона, который, как и его герой, потерял отца-пожарного во время трагедии 11 сентября 2001 года.

В центре сюжета — Скотт, молодой укурок-раздолбай, живущий с мамой в районе Стейтен-Айленд. Не способный смириться со смертью отца, Скотт предпочитает не думать о будущем и проводит все время за курением травки и набиванием друзьям татуировок. Все меняется, когда его мама начинает встречаться с новым мужчиной, Рэем. Скотт выступает против, но в конечном итоге появление нового человека поможет раскачать парня и заставит его задуматься о собственной жизни.

«Король Стейнен-Айленда» выйдет на онлайн-платформах 12 июня.