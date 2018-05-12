Вышел трейлер боевика Netflix «Последние дни американской преступности»

«Последние дни американской преступности» — адаптация одноименного комикса Рика Ремендера и Грега Токкини, которая почти 10 лет находилась в разработке и не могла добраться до экранов. Теперь стараниями стрим-сервиса Netflix боевик все-таки увидит свет.

Действие развивается в недалеком будущем, где американское правительство собирается тайно запустить сигнал, благодаря которому люди не смогут умышленно совершать противозаконные действия. Чтобы отвлечь граждан от этого нововведения, правительство вводит новую денежную систему.

Мелкий преступник Грэм Брик (Эдгар Рамирес), который никогда не мог похвастаться большими успехами на незаконном поприще, объединяется с гангстером Кевином Кэшем (Майкл Питт), чтобы украсть одно из зарядных устройств, необходимых для новой валюты. Они планируют сбежать из страны и до конца жизни пользоваться неограниченными денежными запасами. Но за неделю до включения сигнала слух о системе просачивается в прессу. Теперь у Грэма и его команды есть всего несколько дней, чтобы провернуть последнее преступление в истории Америки.

Оливье Мегатон, режиссер боевиков «Заложница 2», «Перевозчик 3» и «Коломбиана», поставил боевик.

«Последние дни американской преступности» выйдут на Netflix 5 июня.