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Режиссеры «Мачо и ботана» снимут космический триллер с Райаном Гослингом

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Фил Лорд и Кристофер Миллер, режиссеры дилогии «Мачо и ботан» и мультфильма «ЛЕГО Фильм», экранизируют новый роман Энди Уира, автора «Марсианина». Главную роль в фильме исполнит Райан Гослинг.

Книга поступит в продажу весной 2021 года. У нее нет официального названия, в СМИ она упоминается как «Project Hail Mary» («Проект "Да здравствует Мария"»). Главным героем станет астронавт, которому предстоит спасти планету.

Согласно источникам, Гослинг лично продвигал кандидатуры Лорда и Миллера еще до того, как ознакомился с сюжетом. Актер посчитал их идеальными режиссерами для картины, и студии MGM и Universal дали согласие. 

Помимо Гослинга, Лорда и Миллера, фильм продюсирует Эми Паскаль. Она работала с постановщиками над «Мачо и ботаном» и мультфильмом «Человек-паук: Через вселенные».

В 2017 году Лорд и Миллер подписались на экранизацию другого романа Уира, «Артемида». Сюжет книги адаптирует Женева Робертсон-Дуорет, сценаристка «Tomb Raider: Лара Крофт» и «Капитана Марвел»

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Источник: Variety

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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