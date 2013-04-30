Создатель «Черного зеркала» Чарли Брукер планирует переключиться на юмор

В интервью Radio Times сценарист и шоураннер антологии «Черное зеркало» Чарли Брукер выразил опасение, что мир сейчас не готов к мрачным, безрадостным историям. Он рассказал, что продолжает работать над новыми проектами, но на данный момент пытается отойти от привычно пессимистичных сюжетов и вместо этого сделать упор на юмор.

«Я не уверен, что люди сейчас способны вынести истории о крахе общества, так что я работаю над чем-то другим, — продолжает сценарист. — Мне интереснее вновь попробовать свои комедийные навыки, и я пишу сценарии, способные заставить смеяться меня самого».

Сериал-антология «Черное зеркало» стартовал на британском телевидении в декабре 2011 года. Сквозная тема проекта — бесконтрольное влияние информационных технологий на человеческие отношения. По словам Брукера, все сюжеты объединяет лишь сатира на тот образ жизни, что распространен в современном обществе.

Изначально сериал выходил на телеканале Channel 4, а в 2015 году права на «Черное зеркало» перекупил стриминг-гигант Netflix, который выпустил третий, четвертый и пятый сезоны, а также интерактивный фильм «Брандашмыг».

Брукер не раскрыл, когда «Черное зеркало» вернется на экраны и какие именно темы он планирует осветить в продолжении.

В мае «Черное зеркало» с третьего по пятый сезоны можно будет посмотреть на КиноПоиск HD. О других проектах, которые в ближайшее время появятся в онлайн-кинотеатре, можно узнать здесь.

Источник: Radio Times