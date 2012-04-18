Вышел тизер «Страны Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса

Канал HBO выпустил тизер мини-сериала «Страна Лавкрафта» по одноименному роману американского фантаста Мэтта Раффа.

Действие сериала развернется в 1950-е годы. Главный герой — 22-летней ветеран корейской войны Аттикус, который вместе с подругой детства и дядей отправляется в путешествие по Штатам на поиски отца. На пути он встретится не только с расистами, но и с настоящими монстрами.

Сценарий сериала написали Миша Грин («Сыны анархии») и Джордан Пил, режиссер хорроров «Прочь» и «Мы». Исполнительный продюсер — Джей Джей Абрамс. Главных героев сыграли Джонатан Мэйджерс («Последний черный в Сан-Франциско»), Джерни Смоллетт («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») и Кортни Б. Вэнс («12 разгневанных мужчин»).

Премьера сериала запланирована на август.