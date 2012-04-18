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Вышел тизер «Страны Лавкрафта» Джордана Пила и Джей Джей Абрамса

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Канал HBO выпустил тизер мини-сериала «Страна Лавкрафта» по одноименному роману американского фантаста Мэтта Раффа.

Действие сериала развернется в 1950-е годы. Главный герой — 22-летней ветеран корейской войны Аттикус, который вместе с подругой детства и дядей отправляется в путешествие по Штатам на поиски отца. На пути он встретится не только с расистами, но и с настоящими монстрами.

Сценарий сериала написали Миша Грин («Сыны анархии») и Джордан Пил, режиссер хорроров «Прочь» и «Мы». Исполнительный продюсер — Джей Джей Абрамс. Главных героев сыграли Джонатан Мэйджерс («Последний черный в Сан-Франциско»), Джерни Смоллетт («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») и Кортни Б. Вэнс («12 разгневанных мужчин»).

Премьера сериала запланирована на август.

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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