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Четвертый сезон «Очень странных дел» раскроет предысторию шерифа Хоппера

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Отвечая на вопросы фанатов в рамках Comic-Con в Ливерпуле, звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор рассказал, что важной сюжетной линией нового сезона станет предыстория его героя, шерифа Хоппера. Намек на прошлое персонажа появлялся еще во втором сезоне, когда Одиннадцатая нашла коробки с надписями «Отец», «Вьетнам» и «Нью-Йорк», но именно в четвертом его предыстория получит широкое развитие. Видео с выступлением актера появилось в сети еще в апреле, но только теперь на него обратили внимание.

«Я с нетерпением жду возможности раскрыть эту сторону персонажа, — говорит Харбор. — Я об этом знал с самого начала, с первого дубля, и мы это пока никак не показывали. И теперь мы наконец все это покажем по-крупному».

«Вы об этом пока ничего не знаете, но мне очень нравится эта составляющая персонажа, — продолжает актер. — Это предыстория, связанная с Нью-Йорком, Вьетнамом и его отцом. И я серьезно не дождусь, когда вы обо всем узнаете и увидите, как это связано с историями Одиннадцатой, Джойс и всем прочим».

В середине февраля Netflix выпустил тизер четвертого сезона, в котором показал, что пропавший в финале третьего сезона шериф Хоппер в действительности не умер, а попал в Россию, где вынужден прокладывать рельсы зимой. Подробности сюжета не раскрываются. Предполагается, что часть действия развернется в России, откуда должен выбраться Хоппер.

На данный момент производство четвертого сезона «Очень странных дел» заморожено из-за пандемии коронавируса, и неизвестно, когда съемки сериала возобновятся.

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Режиссер:Анна Меликян
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