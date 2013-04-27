Тизер сериала «Топи»: Мистический триллер от Дмитрия Глуховского

Новый проект онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD — сериал «Топи», сценарий которого написал писатель Дмитрий Глуховский, автор цикла «Метро 2033» и романа «Текст». По словам автора, это история о людях, попавших в «хтонический мир русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают». В сериале снимаются Иван Янковский, Максим Суханов, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская, Марина Васильева и Анастасия Крылова.

В центре сюжета — пять молодых москвичей, которые едут в чудотворный монастырь в деревне Топи, надеясь найти там помощь и ответы на свои вопросы. У каждого из них своя драма: несчастная любовь, недавняя потеря близкого человека, неизлечимая болезнь. Но деревня носит свое имя неслучайно, а чудеса не творятся по заказу, и попав в Топи, многие пропадают тут бесследно.

Вот что говорит о «Топях» сам Глуховский:

Режиссерское кресло проекта занимает Владимир Мирзоев.

Съемки сериала «Топи» Съемки сериала «Топи» Съемки сериала «Топи» Съемки сериала «Топи» Съемки сериала «Топи» Съемки сериала «Топи» Съемки сериала «Топи» Съемки сериала «Топи» Съемки сериала «Топи» Съемки сериала «Топи»

Съемки «Топей» возобновятся после снятия режима самоизоляции.

Премьера сериала состоится осенью 2020 года. Проект будет доступен для просмотра только на КиноПоиск HD.

