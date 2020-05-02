Четвертый «Джон Уик» перенесен на 2022 год

Студия Lionsgate объявила о переносе двух крупных проектов в связи с пандемией коронавируса. Изменения в релизах коснулись четвертой части «Джона Уика» и сиквела «Телохранителя киллера».

«Джон Уик 4» с бессменным Киану Ривзом в главной роли должен был выйти в прокат 21 мая 2021 года. Вместо этого он запланирован на 27 мая 2022 года. В Америке это уик-энд на День памяти погибших воинов. Сюжет картины пока что неизвестен. В декабре прошлого года Киану Ривз приступил к тренировкам с оружием для съемок, но все пришлось прервать из-за карантина.

«Телохранитель жены киллера» планировался к выходу 28 августа 2020 года, теперь же премьера состоится ровно через год, 28 августа 2021 года. На этот раз телохранитель Майкл Брайс (Райан Рейнольдс) объединит силы с киллером Дариусом Кинкейдом (Сэмюэл Л. Джексон) и его женой Соней (Сальма Хайек) для спецоперации в районе Амальфитанского побережья. Их цель — остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза. В проекте также задействованы Фрэнк Грилло, Антонио Бандерас и Морган Фриман. Съемки начались в марте 2019 года, но релиз картины пришлось отложить из-за неблагоприятной ситуации в мире и в кинопрокате в частности.

Lionsgate — последняя студия, которая обнародовала измененный график релизов. На днях она заявила о новой дате премьеры хоррора «Антебеллум» с Жанель Моне (21 августа 2020-го вместо 24 апреля), а также о сносе «Пила: Спираль» — перезапуска франшизы «Пила» с Крисом Роком и Сэмюэлом Л. Джексоном в главных ролях. Теперь хоррор выйдет 21 мая 2021 года.

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Источник: Variety