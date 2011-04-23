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Новые части «Человека-паука» и «Доктора Стрэнджа» отложили на несколько месяцев

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Вслед за Paramount свои графики скорректировали Sony и Disney. Из-за коронавируса студии отложили несколько фильмов, включая новые части «Тора», «Человека-паука», «Доктора Стрэнджа», а также экранизацию видеоигры «Uncharted», съемки которой Sony отменили в марте.

Изменения в расписании Sony:

Изменения в расписании Disney:

Ранее Sony перенесла выход «Охотников за привидениями», «Морбиуса» и сиквела «Венома». Все три фильма должны были выйти в этом году.

В начале апреля Disney изменила свой график на ближайшие два года, передвинув «Черную вдову», «Вечных», «Индиану Джонса 5», а также несколько проектов Fox.

Источник: Variety, THR

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