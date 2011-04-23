Новые части «Человека-паука» и «Доктора Стрэнджа» отложили на несколько месяцев

Вслед за Paramount свои графики скорректировали Sony и Disney. Из-за коронавируса студии отложили несколько фильмов, включая новые части «Тора», «Человека-паука», «Доктора Стрэнджа», а также экранизацию видеоигры «Uncharted», съемки которой Sony отменили в марте.
Изменения в расписании Sony:
- Третья часть «Человека-паука» с Томом Холландом выйдет 5 ноября вместо 16 июля 2021 года;
- Сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» стартует на полгода позже — 7 октября вместо 8 апреля 2022-го;
- Фильм по мотивам «Uncharted» перенесли с 8 октября на 16 июля 2021-го;
- Драму «Отцовство» с Кевином Хартом также отложили на полгода — она выйдет 2 апреля 2021-го вместо 23 октября 2020-го;
- Экшн-комедия «Человек из Торонто» с Вуди Харрельсоном выйдет 17 сентября 2021 года. Прежняя дата — 20 ноября 2020-го;
- Драма «Соловей» с участием сестер Дакоты и Эль Фаннинг не выйдет в декабре этого года. Новая дата пока не объявлена;
- Наконец, четвертая часть «Монстров на каникулах» попадет в кинотеатры 6 августа вместо 22 декабря 2021-го.
Изменения в расписании Disney:
- «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» выйдет 25 марта 2022 года вместо 5 ноября 2021-го;
- «Тор: Любовь и гром» выйдет на неделю раньше — 11 февраля 2022-го.
Ранее Sony перенесла выход «Охотников за привидениями», «Морбиуса» и сиквела «Венома». Все три фильма должны были выйти в этом году.
В начале апреля Disney изменила свой график на ближайшие два года, передвинув «Черную вдову», «Вечных», «Индиану Джонса 5», а также несколько проектов Fox.
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