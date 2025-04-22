Правительство признало киносети системообразующими предприятиями. Их поддержат финансово

Российские кинокомпании и киносети вошли в список системообразующих предприятий, которые получат право на финансовую поддержку из бюджета в приоритетном порядке. Об этом сообщают «Ведомости».

Перечень был составлен комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. В него вошли 26 компаний из сферы культуры, включая продюсерские. К ним относятся «СТВ» Сергея Сельянова, «ТриТэ» Никиты Михалкова, «Базелевс» Тимура Бекмамбетова, Art Pictures Федора Бондарчука, «Рок» Алексея Учителя, «Дирекция кино», YBW, «Централ партнершип», «Нон-стоп продакшн», «Профит», «Водород» и «Марс медиа».

Кроме того, список Минкульта включает студи мультипликации «Мельница», «Союзмультфильм», Wizart, «Аэроплан», «Смешарики» и «Лицензионные бренды», а также три государственные компании — Киностудию им. М.Горького», «Ленфильм» и «Мосфильм».

Право на поддержку государства получат и киносети. В их числе «Киномакс», «Каро» и «Кино Окко», куда входят «Синема Парк» и «Формула кино».

В будущем этот список планируют расширить. Предложения по включению новых компаний Минкульт представит к 27 апреля.

Источник: «Ведомости»

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