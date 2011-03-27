Жители Германии и Южной Кореи стали чаще посещать автокинотеатры

С усилением эпидемии COVID-19 прокат США существенно изменился. Традиционные кинотеатры временно закрылись, поэтому зрители переключились на старомодный, но менее опасный формат — автокинотеатры (drive-in). В них можно смотреть кино, находясь в закрытом салоне машины, а заказ еды и проверка билетов осуществляются бесконтактно (о популярности drive-in в США мы писали здесь). В последнее время drive-in заинтересовались и за пределами США, в том числе в странах Европы и Азии.

В частности, мультиплексы уступили место автокинотеатрам в Германии. Так, Autokino Essen, одна из двух круглогодичных площадок страны, регулярно распродает билеты на все показы. Такой ажиотаж начался в конце марта после объявления карантина. Как показывает практика, для аншлага не обязательны новинки. Например, 6 апреля кинотеатр продал 500 билетов на комедию «Манта», вышедшую в 1991 году.

Менеджер Autokino Essen Фрэнк Печак объясняет успех массовой усталостью от изоляции: «Люди просто хотят прогуляться и посмотреть кино. У нас раскупили билеты на недели вперед».

Как и в США, в автокинотеатрах Германии усилены меры безопасности. Точка в Кёльне вместимостью в 1000 автомобилей допускает на показ не более 250 машин — так персонал соблюдает социальное дистанцирование. Кроме того, на въезде менеджер проверяет билеты в перчатках, а посетителям разрешают покидать салон, только чтобы сходить в туалет.

Всплеск интереса к автокинотеатрам ожидаемо привел к открытию новых мест. Например, ивент-агентство D.Live установило большой экран на одной из парковок Дюссельдорфа рядом с торговым центром. 8 апреля там показали байопик Lindenberg! Mach dein Ding о немецком музыканте Удо Линденберге, и водители раскупили все места.

Аналогичная история связана с инди-кинотеатром Loe Studios, расположенным в городе Марль. Его владельцы установили рядом с баром для байкеров большой светодиодный экран размером 640 квадратных футов (59 квадратных метров). 6 апреля, в день показа «Паразитов» и «Короля Льва», все места раскупили за несколько часов.

Помимо Германии и США, формат drive-in вновь популярен и в Южной Корее. После того как власти усилили меры по борьбе с COVID-19, обычные кинотеатры временно закрылись. Зато у автоплощадки Cine 80, расположенной в Тэгу, продажи выросли на 20% (этому способствовали байопик «Джуди» и хоррор «Няня»), а у Jayuro Drive-in в пригороде Сеула выручка увеличилась на 30%.

Многие автокинотеатры Кореи открываются при поддержке местных властей. Недавно в парке района Новонгу на востоке Сеула установили экран площадью 1100 квадратных футов (102 квадратных метра), чтобы бесплатно показывать старое кино.

В США тем временем работает около 25 автокинотеатров из более чем 300. Продажи билетов по-прежнему стабильные, но ощутимого прироста нет. В первую очередь это связано с отсутствием новинок в расписании, поэтому многие показывают только старое кино.

В минувший уик-энд, 17—19 апреля, журналисты зафиксировали выручку лишь в одном автокинотеатре США. Это Ocala, расположенный в штате Флорида. Там показывали всего две картины — триллер «Глотай» с Хейли Беннетт и байопик «Сопротивление» с Джесси Айзенбергом, которые принесли за выходные 33,4 тыс. долларов. Похоже, это единственное место в Америке, где можно посмотреть новинки.

24 апреля к нему присоединится Tri-Way в Мичигане. В расписании автокинотеатра уже заявлено четыре новых релиза: «Тролли. Мировой тур», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Человек-невидимка» и «Охота». В скором времени кинотеатры могут открыться и в Нью-Йорке. По крайней мере на это надеется губернатор штата Эндрю Куомо, который считает drive-in безопасным форматом.

Несколько хуже обстоят дела в Канаде. Из-за пандемии коронавируса местная сеть Premier Operating была вынуждена закрыть пять автокинотеатров на юге провинции Онтарио. Тем не менее владельцы надеются, что показы возобновятся, как только это будет возможно.

Источник: The Hollywood Reporter, /Film

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