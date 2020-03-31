Мем дня: Как люди изменились в марте 2020-го. На примере фильмов и актеров

В интернете уже давно шутят, что март 2020 года стал «невероятно тяжелым десятилетием». Месяц изрядно измотал человечество в первую очередь из-за пандемии коронавируса, расцвет которой пришелся как раз на март. В свете этого в сети появился мем «1 марта против 31 марта / 1 апреля», в котором с помощью кадров из фильмов и сериалов демонстрируется, как люди изменились за месяц. Мем поддержали даже кинокомпании, актеры и режиссеры.

March 1st & amp; April 1st pic.twitter.com/baVZbKpSj9 & mdash; ωεαşεζøίɗ (@WeaselFidget) April 1, 2020

March 1 / April 1 pic.twitter.com/HBd2oVwuRW & mdash; Netflix Film (@NetflixFilm) April 1, 2020

March 1 / April 1 pic.twitter.com/KQbtIDBoLf & mdash; NetflixQueue (@NetflixQueue) April 1, 2020

March 1 April 1 pic.twitter.com/50Yuq7YHKL & mdash; Criterion Collection (@Criterion) April 1, 2020

March 1 / April 1 pic.twitter.com/AlnExE6A0r & mdash; A24 (@A24) April 1, 2020

March 1st vs. April 1st. pic.twitter.com/KprkxvId7G & mdash; Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 1, 2020

March 1st vs March 31st pic.twitter.com/nMSRWVoGZ7 & mdash; LentBark (@Pontevedrian) April 1, 2020

March 1 / April 1 pic.twitter.com/7D8Jot6MEE & mdash; Paul Myers (@pulmyears) April 1, 2020

March 1 / April 1 pic.twitter.com/iA5MSpoLzV & mdash; Eric Allen Hatch (@ericallenhatch) April 1, 2020

start of march vs. end of march pic.twitter.com/yX5AnxUQzR & mdash; Danny (@shckldg) March 31, 2020

1 de marzo/ 31 de marzo pic.twitter.com/wszOPEmSfj & mdash; 〰 (@mar_abaixo) March 31, 2020

1 de marzo/ 31 de marzo pic.twitter.com/49p8TN9Rt5 & mdash; 🐳 (@javierbalea) March 31, 2020

March 1st vs. March 31st pic.twitter.com/RrZDs72Eoc & mdash; Sean Burns (@SeanMBurns) April 1, 2020

March 1st vs. March 31st pic.twitter.com/EM6s9uWKrn & mdash; sharpay evans was right about gabriella (@lookitstaylorrr) April 1, 2020

start of march vs. end of march pic.twitter.com/i5Xz1TQEzu & mdash; gina (@eyesvvideshut) March 31, 2020

March 1st vs. March 31st pic.twitter.com/rBC1lWFFJM & mdash; Ashley K. (@AshleyKSmalls) April 1, 2020

March 1st vs. March 31st pic.twitter.com/D2XtJFB4fP & mdash; Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) April 1, 2020

March 1st vs. March 31st pic.twitter.com/x52dvfzr58 & mdash; Lights, Camera, Pod (@LightsCameraPod) April 1, 2020

March 1st and now. pic.twitter.com/nNMefT0E0Y & mdash; The Volatile Mermaid (@OhNoSheTwitnt) March 30, 2020

me on March 1 2020 vs me on April 1 2020 pic.twitter.com/a5×7agHcqK & mdash; Crystal Fleming is not really back (@alwaystheself) April 1, 2020

March 1 / April 1 pic.twitter.com/t5eRmFbgpE & mdash; anna (@annacoolblood) April 1, 2020

Me on March 1 vs. Me on March 31#MarchSadness #March2020 pic.twitter.com/ZAnWExR1gQ & mdash; Erin with an eeeeeeee (@erinemaxwell) March 30, 2020

1 de marzo / 31 de marzo pic.twitter.com/8CRYaRt5wl & mdash; Randt, the Bunny (@HRandt) March 31, 2020