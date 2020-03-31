Мем дня: Как люди изменились в марте 2020-го. На примере фильмов и актеров

В интернете уже давно шутят, что март 2020 года стал «невероятно тяжелым десятилетием». Месяц изрядно измотал человечество в первую очередь из-за пандемии коронавируса, расцвет которой пришелся как раз на март. В свете этого в сети появился мем «1 марта против 31 марта / 1 апреля», в котором с помощью кадров из фильмов и сериалов демонстрируется, как люди изменились за месяц. Мем поддержали даже кинокомпании, актеры и режиссеры.
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