Находка дня: В игре «Animal Crossing» воссоздали аниме и фильмы ужасов

«Animal Crossing: New Horizons» — новая часть игровой серии, нелинейный симулятор жизни, в котором игрокам открыт широкий простор для деятельности. Действие разворачивается на острове, где можно заниматься практически чем угодно: собирать ягоды и рыбачить, строить дома и ухаживать за огородом, воссоздавать хорроры и аниме. Вот что игроки смогли сделать в милой игре с говорящими зверушками.

enjoy these animal crossing midsommar stills I made for no god dam reason pic.twitter.com/zavEsRQEYh — the mayclown (@smackbeth1) January 7, 2020



I seen you sparring with a gull. Best leave them be. Bad luck to kill a seabird. #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/xAYMviQJNs & mdash; Skeleton McGhee (@SkeletonMcGhee) March 23, 2020



Coming soon to a Nintendo Switch near you, PORTRAIT OF A LADY ON FIRE: The Animal Crossing Cut.

Courtesy of @Xiaoyi_no pic.twitter.com/PFyf5EMqDy & mdash; NEON (@neonrated) March 23, 2020



i did a thing… the collapse pic.twitter.com/fLG65c4SJx & mdash; daniel (@downthatime) March 22, 2020



Возможность добавлять в игру собственные узоры для одежды и окружения позволила игрокам создавать просто жутковатые и мрачные сценки.

animal crossing the horror movie💗🪓 pic.twitter.com/OOthDzsK9A & mdash; soap @ ANIMAL CROSSING (@damnulens) March 23, 2020 «Фильм ужасов „Animal Crossing“».



I don& #39; t have a lot but I& #39; m doing what I can to make this space feel like a home. pic.twitter.com/yi3dKGB0v9 & mdash; Liz England (@lizardengland) March 21, 2020 «Вещей у меня немного, но стараюсь, чтобы это место напоминало дом».

Day 45 on the Island. The animals have all turned savage as food and resources are all gone. I’ve been locked in my house for 3 weeks I can hear Tom Nook clawing at my door. No help is coming. #AnimalCrossing pic.twitter.com/00W8ZEsclM & mdash; Danimal Crossing 🏠 (@DanielKennedyDK) March 24, 2020 «45-й день на острове. Когда закончились еда и ресурсы, животные одичали. Я заперт дома уже три недели и слышу, как Том Нук скребется под дверью. Помощи ждать неоткуда».

My sweet murder bean. Haven& #39; t played AC before but I think I& #39; ve got a feel for it: 3 #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/MEqZMdYbTg & mdash; Soft Corruptor 🕸🏳️‍🌈🇨🇾 (@Soft_Corruptor) March 24, 2020 «Моя милая убийственная фасолинка. До этого не играл в „Animal Crossing“ , но, кажется, начинаю понимать».

Some chose the path of @DOOM, while some chose to walk through the @animalcrossing… but those of TRUE vision choose to subvert such limitations. pic.twitter.com/J3Chzjvnys & mdash; Matthew Mercer (@matthewmercer) March 23, 2020 «Одни выбрали путь „Doom“, другие пошли по пути „Animal Crossing“. Но те, кто наделен ИСТИННЫМ видением, решили разрушить подобные ограничения».

might fuck around and make some blood sacrafices to the great bird king later #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/IuuWpD0hBq & mdash; akairi 🍒 (@akairisenpai) March 22, 2020 «Может, позже устрою кровавое жертвоприношение великому Королю-птице».

А также мусорная церковь Дэнни ДеВито.

I just founded the Trash Church of DeVito on my Animal Crossing island pic.twitter.com/adKxMAMUB3 & mdash; Bloodyfaster aka Daddy (@BloodyfasterTV) March 29, 2020



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