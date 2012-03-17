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Находка дня: В игре «Animal Crossing» воссоздали аниме и фильмы ужасов

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«Animal Crossing: New Horizons» — новая часть игровой серии, нелинейный симулятор жизни, в котором игрокам открыт широкий простор для деятельности. Действие разворачивается на острове, где можно заниматься практически чем угодно: собирать ягоды и рыбачить, строить дома и ухаживать за огородом, воссоздавать хорроры и аниме. Вот что игроки смогли сделать в милой игре с говорящими зверушками.

«Солнцестояние»




«Сияние»


«Маяк»



«Челюсти»


«Портрет девушки в огне»



«Сейлор Мун»


«Акира»


Возможность добавлять в игру собственные узоры для одежды и окружения позволила игрокам создавать просто жутковатые и мрачные сценки.




«Фильм ужасов „Animal Crossing“».

«Вещей у меня немного, но стараюсь, чтобы это место напоминало дом».

«45-й день на острове. Когда закончились еда и ресурсы, животные одичали. Я заперт дома уже три недели и слышу, как Том Нук скребется под дверью. Помощи ждать неоткуда».

«История с убийством на острове».

«Моя милая убийственная фасолинка. До этого не играл в „Animal Crossing“, но, кажется, начинаю понимать».

«Одни выбрали путь „Doom“, другие пошли по пути „Animal Crossing“. Но те, кто наделен ИСТИННЫМ видением, решили разрушить подобные ограничения».

«Может, позже устрою кровавое жертвоприношение великому Королю-птице».

А также мусорная церковь Дэнни ДеВито.


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