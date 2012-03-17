Находка дня: В игре «Animal Crossing» воссоздали аниме и фильмы ужасов

«Animal Crossing: New Horizons» — новая часть игровой серии, нелинейный симулятор жизни, в котором игрокам открыт широкий простор для деятельности. Действие разворачивается на острове, где можно заниматься практически чем угодно: собирать ягоды и рыбачить, строить дома и ухаживать за огородом, воссоздавать хорроры и аниме. Вот что игроки смогли сделать в милой игре с говорящими зверушками.
«Солнцестояние»
«Сияние»
«Маяк»
«Челюсти»
«Портрет девушки в огне»
«Сейлор Мун»
«Акира»
Возможность добавлять в игру собственные узоры для одежды и окружения позволила игрокам создавать просто жутковатые и мрачные сценки.
А также мусорная церковь Дэнни ДеВито.
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