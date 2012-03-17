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Находка дня: Социальное дистанцирование на постерах «Мстителей» и «Очень странных дел»

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Одно из важных средств по сдерживанию распространения коронавируса — социальное дистанцирование, когда люди стараются держаться на расстоянии и не подходить друг к другу слишком близко. Австралийский художник BossLogic представил, как бы в такой ситуации могли выглядеть постеры популярных фильмов и сериалов, убрав с плакатов всех героев.

Сериалы

«Мандалорец»
«Очень странные дела»
«Во все тяжкие»
«Ходячие мертвецы»
«Американская семейка»
«Безумцы»
«Прослушка»

Фильмы

«Мстители: Война бесконечности»
«Паразиты»
«Форсаж 9»
«Не время умирать»
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»
«Аквамен»
«Подозрительные лица»
«Джокер»

Музыкальные альбомы

BossLogic регулярно выпускает иллюстрации, связанные с поп-культурой, фильмами и сериалами. Ранее он представил героев киновселенной DC в стилистике 1980-х, поменял местами актеров DC и Marvel, собрал звездный актерский состав для экранизации игры «Mortal Kombat» и сделал Призрачного Гонщика из Капитана Америка.

«Мстители: Война бесконечности» и другие фильмы Marvel вы можете посмотреть на КиноПоиск HD, доступ к которому до конца апреля может получить любой, у кого нет действующей подписки. По промокоду POKAVSEDOMA можно посмотреть более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. Активировать промокод можно по ссылке.

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