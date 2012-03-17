Находка дня: Социальное дистанцирование на постерах «Мстителей» и «Очень странных дел»

Одно из важных средств по сдерживанию распространения коронавируса — социальное дистанцирование, когда люди стараются держаться на расстоянии и не подходить друг к другу слишком близко. Австралийский художник BossLogic представил, как бы в такой ситуации могли выглядеть постеры популярных фильмов и сериалов, убрав с плакатов всех героев.
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BossLogic регулярно выпускает иллюстрации, связанные с поп-культурой, фильмами и сериалами. Ранее он представил героев киновселенной DC в стилистике 1980-х, поменял местами актеров DC и Marvel, собрал звездный актерский состав для экранизации игры «Mortal Kombat» и сделал Призрачного Гонщика из Капитана Америка.
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