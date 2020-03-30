Видео дня: Джек Блэк танцует и играет в «Red Dead Redemption 2» в самоизоляции

Джек Блэк поделился примером того, как он проводит свободное время, внезапно образовавшееся из-за карантина. Актер опубликовал видео под названием «Танец „Оставайтесь дома“», в котором полуголый, в ковбойских сапогах и шляпе, зажигает во дворе своего дома.

До этого актер выпустил видео, как тренируется ходить по подиуму.

Блэк также сделал ролик о том, как разминается перед танцем, собирает компьютерное кресло и играет в «Red Dead Redemption 2».

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 800 тысяч случаев заражения коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезни уже скончалось более 38 тысяч человек. В связи с этим правительства многих стран, включая Россию, просят своих граждан соблюдать карантин и не выходить на улицу без лишней необходимости. Идею самоизоляции поддерживают многие знаменитости, которые развлекают себя дома музыкой, готовкой, танцами и спортом.