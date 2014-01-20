Мем дня: Герои «Твин Пикс» и коронавирус

Владелец Instagram-аккаунта sadpeaks, похоже, большой поклонник «Твин Пикс». Сейчас в его профиле опубликовано 240 постов, и большинство из них — мемы с героями сериала. В них автор поднимает самые разные темы — от простых бытовых ситуаций до впечатлений от музыки Ника Кейва.

Недавно посты sadpeaks получили новую тему. Постепенно в профиле стали появляться мемы о бушующем в мире коронавирусе и последовавшем за ним карантине.

В частности, пользователь вспомнил про важность гигиены во время пандемии.

А также про социальное дистанцирование.

Но большинство мемов посвящено состоянию человека во время длительного карантина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dave Tarnowski (@sadpeaks) 24 Мар 2020 в 6:10 PDT Я: «Люблю оставаться дома и избегать людей».

Тоже я:

Другой мем отсылает к восьмой серии третьего сезона. Автор сравнивает героиню с людьми в изоляции, а золотой шар в ее руках — с пребыванием дома и бездельем.

Также в профиле есть картинка, где стакан кофе помечен как «вся еда в карантине», а тянущуюся за ним Шелли Джонсон сравнивают с человеком, который опустошает все запасы еды в первый же день изоляции.

Героем нескольких мемов стал и режиссер сериала Дэвид Линч. На одном из них мы видим его в окружении трех девушек, каждая отвечает за один из призывов: не выходить на улицу, работать из дома и соблюдать социальное дистанцирование. Сам же Линч представлен тем, кто редко покидал дом и до эпидемии. «Я, когда делаю вид, что моя жизнь хоть как-то изменилась», — написано рядом с режиссером.

А на другом режиссер оказывается между двух огней — страхом умереть (слева) и потерять работу (справа).