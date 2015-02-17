Том Холланд назвал безумным третьего «Человека-паука». Подтвердил дату начала съемок

В интервью Philippine Daily Inquirer Том Холланд подтвердил, что съемки третьего безымянного фильма о Человеке-пауке от Sony/Marvel начнутся в июле этого года, и заявил, сценарий проекта «совершенно безумный». Актер не раскрыл подробности, но признался, что не знает, какая судьба ждет его персонажа за пределами третьей части.

«Я чрезвычайно доволен, — говорит актер. — Мы начнем снимать „Человека-паука 3“ в июле в Атланте. Что же касается моего появления в других фильмах Marvel, то я не знаю, чего они от меня хотят. В этом фильме, определенно, будет Зендея. Если насчет отношений Питера и Эм Джей, то я не уверен, какими они будут».

Прежде чем вернуться на экраны в образе Человека-паука, Холланд должен сняться в адаптации игры «Uncharted», производство которой также должно начаться в ближайшем будущем. Кроме этого, актер появится в триллере «Дьявол навсегда» и криминальной драме «Черри» братьев Руссо, роль в которой Холланд уже называет «своей лучшей работой».

«Посмотрев „Черри“, вы поразитесь моей трансформации, — заявил актер. — У моего персонажа в фильме на самом деле нет имени. Он парень, который вступил в армию и стал медиком. Служил в Ираке в течение года, где много всякого пережил. Вернувшись домой, поставил себе диагноз ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), стал злоупотреблять опиатами и заработал серьезную зависимость. Чтобы достать наркотики, начал грабить банки и оказался в тюрьме».

«Это история ужасного падения, рассказывающая о проблемах того, как мы обращаемся с ветеранами, когда они возвращаются домой, — продолжает Холланд. — Об отсутствии нормальной поддержки для них. Зрители по всему миру увидят для себя много нового».

Съемки «Человека-паука 3» пройдут в Атланте, где расположена студия Pinewood, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Исландии. Сюжет картины неизвестен. По слухам, главным злодеем фильма станет Крэйвен-охотник, для которого Человек-паук — идеальная добыча. Считается, что на его появление намекает предстоящее производство в Исландии.

Источник: Philippine Daily Inquirer